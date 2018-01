Semnificatiile zilei de 4 ianuarie

In 1835 apare pentru prima oara o rubrica de sah in ziarul britanic “Bells Life”.

In 1880 alpinistul britanic Edward Whymper devine primul om care urca varful Chimborazo, de 6.267 m inaltime, unul dintre cele mai inalte varfuri ale Anziilor Cordilieri.

In 1926 Parlamentul voteaza indepartarea printului Carol (viitorul rege Carol al II-lea) de la succesiune prin “Actul de la 4 ianuarie” si recunoasterea printului Mihai ca principe mostenitor al României – minor in acea perioada; astfel, pe timpul minoratului sau s-a instituit o regenta formata din patriarhul Miron Cristea, presedintele Inaltei Curti de Casatie – Gheorghe Buzdugan si printul Nicolae de Hohenzollern.

In 1947 iese de sub tipar primul numar al revistei „Der Spiegel”, la Hamburg.

In 1999 incepe “Greva minerilor din Valea Jiului” cand, aproape 15.000 de mineri de la Compania Nationala a Huilei din Valea Jiului, cer marirea salariilor si renuntarea la programul de inchidere a minelor nerentabile, amenintand ca vin la Bucuresti in cazul in care revendicarile lor nu vor fi satisfacute, insa Guvernul refuza orice negociere.

In 2006 Ariel Sharon, premierul Israelului, sufera un masiv atac cerebral, urmat de hemoragii puternice si este operat de trei ori, apoi este plasat de medici in coma profunda pentru a-i proteja creierul de alte leziuni.

In 2010 este inaugurata oficial cea mai inalta cladire din lume – Burj Khalifa – cu o inaltime de 828 m.

In 1643 se naste Isaac Newton, fizician, matematician si astronom englez; in 1809, Louis Braille – pedagog francez, inventatorul alfabetului Braille; in 1933, Nora Iuga – poeta si traducatoare româna; in 1946, Mihai Constantinescu – cantaret român, iar in 1969, Boris Berezovski – pianist rus.

In 1786 moare Moses Mendelssohn, filosof german; in 1877, Cornelius Vanderbilt – afacerist american; in 1954, Elena Farago (Elena Paximade) – poet simbolist; in 1960, Albert Camus – filozof si scriitor francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1957; in 1965, T. S. Eliot – poet de origine americana, laureat al Premiului Nobel pentru Litertura in 1848, iar in 2017, Georges Prêtre – dirijor francez.