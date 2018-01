Semnificatiile zilei de 3 ianuarie

In 1749 iese de sub tipar cel mai vechi ziar din lume, “Berlingske Tidende”, la Copenhaga.

In 1870 incepe constructia podului Brooklyn, unul dintre cele mai vechi poduri suspendate din Statele Unite ale Americii, in New York.

In 1899 este utilizat pentru prima oara cuvantul “automobil” intr-un editorial din “New York Times”.

In 1936 este alcatuit primul top de muzica pop – pe baza vanzarilor de discuri – publicat de revista “Billboard”, New York.

In 1966 se creeaza Organizatia de Solidaritate a Popoarelor din Africa, Asia si America Latina la conferinta celor 3 continente, in Havana.

In 1987 Aretha Franklin este inclusa in Rock and Roll Hall of Fame, devenind astfel prima femeie din lume care primeste aceasta distinctie.

In anul 106 i.Hr. se naste Marcus Tullius Cicero, politician si filosof din Roma Antica; in 1897, Pola Negri – actrita americana de origine poloneza; in 1950, Victoria Principal – actrita americana; in 1953, Gabriel Dorobantu – interpret român de muzica usoara; in 1956, Mel Gibson – actor si regizor australian, iar in 1969, Michael Schumacher – pilot german de Formula 1.

In 1875 moare Pierre Larousse, gramatician, pedagog, lexicograf si editor francez, cunoscut mai ales pentru dictionarele care ii poarta numele – printre care “Le Petit Larousse” – si a creat o casa de editura, “Librairie Larousse”, specializata in editarea dictionarelor si a enciclopediilor; in 1948, Gustav Witt – astronom german; in 1985, Nadia Popovici – pictorita româna, iar in 2013, Sergiu Nicolaescu – regizor si actor român.