Semnificatiile zilei de 31 decembrie

In 1852 este inaugurat Teatrul National din Bucuresti.

In 1857 Ottawa devine capitala Canadei, la indemnul Reginei Victoria.

In 1879 Thomas Edison face prima demonstratie publica a modului de functionare a primei lampi electrice.

In 1936 este descoperit cortizonul de catre biochimistul american John Cowdery Kendall, motiv pentru care va primi Premiul Nobel pentru Chimie in anul 1962.

In 1938 este introdus, in premiera, testul de depistare a alcoolemiei cu fiola pentru soferi, in Indianapolis, SUA.

In 1946 presedintele SUA, Harry Truman, declara oficial sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

In 1956 are loc prima transmisiune oficiala a unei emisiuni de televiziune din România, de catre TVR.

In 1989 este abolita pedeapsa cu moartea pe teritoriul României.

In 1842 se naste Iacob Negruzzi, scriitor, dramaturg, critic literar, jurist, professor si politician, presedinte al Academiei Române; in 1869, Henri Matisse – pictor, sculptor si desenator francez, initiatorul fovismului; in 1880, George Marshall – laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 1953 pentru Planul Marshall; in 1937, Anthony Hopkins – actor englez; in 1942, Andy Summers – chitarist si compozitor englez, membru al trupei The Police; in 1948, Donna Summer – cantareata pop americana, iar in 1956, Val Kilmer – actor american.

In 1882 moare Leon Gambetta, unul dintre fondatorii celei de a treia Republici Franceze; in 1877, Gustave Courbet – pictor, desenator si litograf francez, care a condus miscarea artistica a realismului in pictura franceza din secolul al XIX-lea; in 1889, Ion Creanga – scriitor român, unul dintre clasicii literaturii române; in 1968, Sabin Dragoi – compozitor si folclorist român, iar in 1998, George Serban – ziarist, scriitor si om politic român.