Semnificatiile zilei de 29 decembrie

In 1837 arde din temelii Palatul de Iarna din Sankt Petersburg, o resedinta a tarilor rusi, iar focul foarte puternic nu poate fi stins timp de 30 de ore.

In 1893 are loc, in Germania, oficierea casatoriei dintre Principele Ferdinand de Hohenzollern, mostenitor prezumtiv al tronului României, cu principesa Maria – fiica Ducelui Alfred de Edinburgh-Coburg si a Marii Ducese Maria a Rusiei – la Sigmaringen.

In 1925 este infiintat Partidul Comunist Francez.

In 1959 se inaugureaza prima linie a metroului din Lisabona.

In 1989 are loc prima sedinta a guvernului provizoriu condus de Petre Roman, primul guvern al României de dupa caderea comunismului.

In 1800 se naste Charles Goodyear, chimist si inventator american, cunoscut pentru faptul ca in 1839 a descoperit un procedeu de vulcanizare a cauciucului, patentat in 1844; in 1843, Carmen Sylva – poet, preudonimul literar al reginei Elisabeta a României – sotia regelui Carol I al României; in 1907, Ion Luican – cantaret român de muzica populara; in 1938, Jon Voight – actor american, iar in 1972, Jude Law – actor englez.

In 1743 moare Hyacinthe Rigaud, pictor francez; in 1924, Carl Spitteler – scriitor elvetian, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1919; in 1926, Rainer Maria Rilke – poet german, iar in 1994, Tudor Greceanu – aviator român de elita in timpul celui de Al Doilea Război Mondial .