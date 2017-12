Craciunul – sarbatoarea crestina care celebreaza Nasterea Domnului

Craciunul este sarbatoarea crestina care celebreaza Nasterea Domnului. La inceput crestinii nu sarbatoreau nasterea lui Iisus, Invierea acestuia reprezentand partea esentiala a noii religii. Totusi pana in secolul al IV-lea problema nasterii a devenit greu de ignorat.

Unii oameni nu stiau cum sa si-l imagineze pe Iisus, incepand sa creada deja ca era doar o emanatie pur spirituala a lui Dumnezeu. Asadar decizia de a-i sarbatori ziua de nastere, insemna ca acesta a avut si o forma umans palpabila. Data de 25 decembrie a fost aleasa spre a imbina cultura antecrestina cu cea crestina si spre a-i converti pe oameni la crestinism, ziua de nastere a Zeului Soare devenind ziua de nastere a Fiului lui Dumnezeu. Până în Evul Mediu creştinismul a înlocuit mare parte din religiile bătrânei Europe. In fiecare an, pe 25 decembrie credinciosii erau chemati in marile catedrale europene pentru a celebra asa numita Christ’s Mass (Liturghia lui Hristos), care mai apoi a devenit Christmas (Craciunul). Obiceiurile de Craciun au fost adaptate dupa necesitati in diversele colturi ale lumii.

Mos Craciun nu vine cu sania trasa de reni in Australia, ci pe o placa de surf. Australienii isi impodobesc casele cu feriga, frunze de palmier sau cu alte flori de sezon. In China si Japonia, pomii de Craciun introdusi de misionarii vestici in secolele XIX-XX, erau impodobiti cu decoratiuni complicate din hartie. India a inlocuit bradul cu copacii de mango sau cu bambusii, iar casele le erau decorate cu frunze de mango. Craciunul este un fastuos festival al verii si in Brazilia, care include picnicuri, jocuri de artificii, precum si o procesiune solemna a preotilor la miezul noptii.

Pana la sfarsitul secolului al XIX-lea, bradul impodobit se intalnea doar in Germania. Obiceiul a fost adus in Anglia de catre Albert al Germaniei, odata cu oficierea casatoriei sale cu regina Victoria. Astfel, bradul de Craciun a fost adoptat de intreaga Europa.