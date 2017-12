Semnificatiile zilei de 21 decembrie

In 1846 este realizata prima operatie chirurgicala sub anestezie de catre medicul Robert Liston, la University College Hospital din Londra.

In 1883 apare volumul “Poesii” a lui Mihai Eminescu, cu o prefata semnata de Titu Maiorescu, singurul tiparit in timpul vietii poetului, ce cuprindea 64 de poezii.

In 1891 este jucat primul meci de baschet, sport inventat de catre americanul James E. Naismith – profesor de educatie fizica la colegiul Springfield din Massachusetts.

In 1898 este descoperit radiul de catre savantii Marie si Pierre Curie.

In 1913 apare, la New York, primul careu de cuvinte incrucisate, semnat de britanicul A. Wynne.

In 1937 are loc premiera primului lung-metraj animat, color si cu sunet, “Alba ca zapada si cei sapte pitici”, produs de Walt Disney.

In 1971 este infiintata organizatia umanitara “Medici fara frontier” – “Medecines sans frontiers” – ce are ca scop acordarea de ajutor medical in situatii de urgenta care intervin in urma unui razboi sau a unei catastrofe naturale.

In 1989, in timpul Revolutiei române din 1989, are loc, la Bucuresti, un miting organizat de Ceausescu in actuala “Piata a Revolutiei”, moment in care, pe langa lozincile cunoscute, in multime se fac auzite fluieraturi si huiduieli marcandu-se astfel inceputul Revolutiei la Bucuresti.

In 2007 Spatiul Schengen se mareste cu 9 state membre ale Uniunii Europene – Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia si Slovenia.

In 1805 se naste Thomas Graham, chimist scotian; in 1917, Heinrich Böll – romancier german, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1972; in 1934, Denis Buican – filozof român; in 1935, Stela Popescu – actrita româna de teatru si film; in 1937, Jane Fonda – actrita americana, iar in 1940, Frank Zappa – instrumentist si compozitor american.

In 1375 moare Giovanni Boccaccio, scriitor italian; in 1940, Francis Scott Fitzgerald – scriitor american, iar in 2008, Raluca Zamfirescu – actrita româna de teatru si film.