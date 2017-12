Semnificatiile zilei de 20 decembrie

In 1191 este atestata documentar cetatea Sibiului, intr-un document emis de papa Celestin al III-lea.

In 1915 are loc prima auditie la Ateneul Român din Bucuresti, sub bagheta lui Dimitrie Dinicu, a primului poem simfonic românesc, “Acteon”, de Alfred Alessandrescu.

In 1946 este etatizata Banca Nationala a României, primul pas in preluarea controlului comunist asupra parghiilor economice.

In 1973 se inaugureaza noua cladire a Teatrului National “I.L.Caragiale” din Bucuresti.

In 1985 Papa Ioan Paul al II-lea anunta instituirea Zilei Mondiale a Tineretului.

In 1989 Nicolae Ceausescu califica, intr-o interventie televizata, evenimentele de la Timisoara drept opera unor “huligani”, respectiv a unor “grupuri fasciste si antinationale”.

In 1841 se naste Ferdinand Buisson, academician, pastor protestant, pacifist si politician socialist francez, laureat Nobel pentru Pace in 1927; in 1852, Ion Mincu – arhitect, intemeietorul scolii nationale românesti de arhitectura; in 1934, George Apostu – sculptor român; in 1943, Ruxandra Sireteanu – actrita româna de teatru si film, iar in 1969, Alain de Botton – scriitor elvetian.

In 1944 moare Nicolae Cartojan, academician, istoric literar si pedagog român; in 1966, Mihail Sorbul – dramaturg român; in 1968, John Steinbeck – scriitor american, laureat Nobel pentru Literatura in 1962, iar in 2009, Brittany Murphy – actrita americana.