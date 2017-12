Semnificatiile zilei de 14 decembrie

In 1458 este atestat documentar municipiul Onesti.

In 1864 are loc inaugurarea Scolii de Belle-Arte din Bucuresti.

In 1869 este inaugurata oficial cladirea Universitatii din Bucuresti, construita intre 1857-1869, dupa planurile arhitectului Alexandru Orascu.



In 1888 debuteaza Hariclea Darclée pe scena Operei Mari din Paris cu rolul “Margareta” din opera “Faust”.



In 1900 fizicianul Max Planck isi face publica noua teorie despre natura energiei – teoria cuantelor – care va sta la baza fizicii moderne.



In 1910 are loc primul zbor experimental din lume al unui avion cu reactie, inventat si pilotat de Henri Coanda, la Ussy-les-Moulineaux, langa Paris.



In 1911 Polul Sud este atins de primul om, exploratorul norvegian Roald Amundsen.



In 1946 Adunarea Generala a ONU alege sediul permanent al ONU, in orasul New York.



In 1955 România se alatura statelor membre ale Organizatiei Natiunilor Unite, impreuna cu Albania, Austria, Bulgaria, Cambodgia, Ceylon, Finlanda, Ungaria, Irlanda, Italia, Iordania, Laos, Libia, Nepal, Portugalia si Spania.



In 1976 se inaugureaza Muzeul Teatrului National din Iasi.



In 2001 emite pentru prima data postul privat de televiziune „B1 TV”, la Bucuresti.

In 1503 se naste Nostradamus (Michel de Nostredame), astrolog, matematician si medic francez; in 1883, Morihei Ueshiba – fondatorul artei martiale japoneze Aikido; in 1895, Paul Eluard (pseudonimul lui Eugène Grindel) – poet francez; in 1918, Radu Beligan – actor român de teatru si film, membru de onoare al Academiei Române; in 1946, Aura Urziceanu – interpreta româna de jazz, iar in 1988, Vanessa Hudgens – interpreta si actrita americana.

In 1799 moare George Washington, primul presedinte al Statelor Unite ale Americii; in 1946, Ioan Alexandru Bratescu-Voinești – prozator român; in 1962, Simion Mehedinți – geograf român, membru al Academiei Române, iar in 1989, Andrei D. Saharov – fizician rus si cunoscut disident, laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 1975.