Ce trebuie să știi despre medicamente

De la substanțe la pastile

Începând de la primele doftorii prescrise în secolul al XVIII-lea bolnavilor din spitale și până la medicamentele inovatoare din zilele noastre, s-au făcut progrese remarcabile în industria farmaceutică.

Medicamentele sunt, așa cum știm, substanțe sub diverse forme de prezentare (comprimate, siropuri, picături etc.), care sunt folosite pentru a trata sau ameliora o boală ori un simptom. În vreme ce primele doftorii aveau la bază plante medicinale sau compuși de origine minerală sau animală, la sfârșitul secolului al XIX-lea a început să se dezvolte industria farmaceutică. Inițial, existau în jur de 20 de molecule de sinteză, pentru ca numărul acestora să crească simțitor.

Procesul de fabricare a unui medicament este complex, dar și costisitor pentru compania producătoare. Astfel, înainte de a fi puse pe piață, medicamentele sunt studiate atent de o echipă de specialiști, ale căror cercetări se concentrează pe găsirea celei mai bune formule. Pot trece și 10-15 ani de la găsirea acestei formule și până când un medicament este produs și distribuit în farmacii.

Alte 2 etape importante în traseul unui medicament sunt obținerea unui brevet care oferă dreptul de proprietate asupra invenției și studiile clinice, prin care se verifică eficiența unui produs farmaceutic, precum și efectele sale secundare.

Ce conține un medicament

În componența oricărui medicament intră una sau mai multe substanțe active, care dau efectul terapeutic. La acestea se adaugă și alți compuși, care le intensifică acțiunea sau le atenuează efectele adverse, precum și excipienți (completează gustul sau forma), conservanți, stabilizanți și antiagreganți.

Cu sau fără rețetă?

Pentru că pot avea efecte adverse grave dacă sunt administrate incorect, unele medicamente se iau doar pe bază de rețetă. Printre acestea, se numără antibioticele, somniferele și tranchilizantele. Altele se pot cumpăra și fără o prescripție medicală.

Este vorba despre medicamentele OTC (Over the Counter), cele mai frecvente din această categorie fiind cele pentru tratarea simptomelor alergiilor sau ale răcelilor (care scad febra sau care combat tusea), antiacidele, antidiareicele, laxativele, suplimentele alimentare (vitamine, minerale), antiinflamatoarele și analgezicele. De asemenea, se pot lua fără rețetă și medicamente indicate pentru buna funcționare a sistemului cardiovascular și respirator. Cu toate că se eliberează fără rețetă, aceste medicamente pot avea reacții adverse, pe care cel care le ia trebuie să le cunoască.

Genericele, mai avantajoase ca preț

Un medicament generic este echivalentul terapeutic al celui original, al cărui brevet a expirat. Produsul generic are aceleași asemănări cu medicamentul de bază în ceea ce privește eficacitatea, modul de administrare, siguranța și substanța activă. În plus, prezintă și avantajul prețului, putând fi mai ieftin cu până la 90% față de produsul original.

Costul mai mic este justificat prin faptul că nu se mai investesc bani în cercetare, ci doar în studii de bioechivalență (produsul generic și cel original au aceeași disponibilitate a substanței active în organism în momentul în care medicamentul e administrat în aceeași doză).

De reținut!

Denumirea chimică internațională (DCI) este numele științific al compușilor medicamentoși, iar cea comercială este numele înregistrat și patentat de compania farmaceutică pentru un produs.

Sursa: www.clicksanatate.ro