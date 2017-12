Semnificatiile zilei de 13 decembrie

Astazi in România este sarbatorita Ziua Tipografului. Data comemoreaza disparitia a cartorva zeci de muncitori, dar si ranirea altor zeci din randul celor 600 de tipografi si muncitori din alte bresle, participant la o greva declansata in 1918.

Ei demonstrau pentru conditii de munca decente – ziua de lucru de 8 ore, marirea salariilor – dar si pentru “Libertatea presei”. Insa au fost intampinati cu focuri de arma de catre ofiterii si soldatii Regimentului de vanatori de munte, postati din timp pe strada Campineanu. Tiparul a revolutionat cultura universala si a permis raspandirea cunoasterii in lume. In 1450 Gutenberg inventeaza tiparul cu litere mobile. De atunci si pana in prezent, tehnicile tipografice au suferit transformari majore, pana la inlocuirea muncii grele a zetarilor cu tehnoredactarea. In România, anul 1508 este marcat de aparitia primei carti tiparite, la Targoviste, de catre Macarie. In 1550 se infiinteaza prima tiografie din România, la Cluj. Tipografii sunt primii muncitori care se organizeaza in asociatii, inca din 1846, datorita gradului de cultura dobandit prin munca lor. Astfel, in 1921 ei sunt primii care semneaza un contract colectiv de munca din România. Prin contractul colectiv erau reglementate conditiile de munca, timpul de lucru, concediile, zilele de sarbatoare platite, modul de plata al orelor suplimentare, numarul ucenicilor etc.

In 1990 este infiintat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii – CSAT- ce are ca scop declarant “organizarea si coordonarea unitara a activitatilor care privesc apararea tarii si siguranta statului in timp de pace, cat și de razboi”.

In 1996 liderii Uniunii Europene prezinta design-ul bancnotelor EURO.

In 2003 presedintele irakian Saddam Hussein este capturat in apropierea orasului Tikrit.

In 2005 se inaugureaza noul sediu al Bibliotecii Academiei Române.

In 1720 se naste Carlo Gozzi, dramaturg italian; in 1787, Heinrich Heine – poet german; in 1816, Werner von Siemens – inginer si industrias german; in 1900, Ionel Perlea – compozitor si dirijor roman; in 1925, Dick Van Dyke – actor american, iar in 1929, Christopher Plummer – actor canadian de teatru si film.

In 1466 moare Donatello, sculptor italian; in 1948, Zaharia Bârsan – dramaturg român, fondatorul Teatrului National din Cluj si primul sau director; in 1955, Alexandru Proca – fizician român, membru de onoare al Academiei Române; in 1983, Nichita Stanescu – poet si eseist român, laureat al Premiului Herder in 1975, iar in 2016, Thomas Schelling, economist american, laureat Nobel pentru Economie in 2005.