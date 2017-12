Semnificatiile zilei de 5 decembrie

Astazi este Ziua Internationala a Voluntarilor, initiata in 1985 de catre Adunarea Generala a ONU. In urma unei cerinte venite din partea ONU, Programul Natiunilor Unite pentru Voluntariat (UNV) a conceput Planul de Actiune 2016-2030 in vederea integrarii voluntariatului in politicile si programele privind pacea si dezvoltarea pentru viitorul deceniu si mai departe. Voluntariatul devine cunoscut in România in 1990, perioada in care ONG-urile românesti incep sa implice voluntari locali in activitatile lor, iar in 1997 apar si primele centre de voluntariat.

Principalii actori ai miscarii de voluntariat din România sunt: voluntarii; ONG-urile si institutiile publice care implica voluntari; centrele de voluntariat care intermediaza legatura dintre voluntari si nevoia de voluntari a organizatiilor; companiile sau institutiile care sustin sau initiazq proiecte de voluntariat pentru angajatii lor; mecanisme europene, cum este si Serviciul European de Voluntariat.

In 1864 Alexandru Ioan Cuza promulga legea instrucțiunii, prima lege prin care invatamantul era organizat in mod unitar si erau stabiliti anii de studiu: invatamantul primar – de 4 ani, gratuit si obligatoriu, cel secundar – de 7 ani si cel universitar – de 3 ani.

In 2001 are loc inaugurarea noului edificiu al Bibliotecii Academiei Române, cu o suprafata de aproximativ 16.000 mp.

In 2013 limba româna devine limba oficiala in Republica Moldova in urma deciziei Curtii Constitutionale a Republicii Moldova.

In 1859 se naste Nicolae Petrascu, diplomat, scriitor, memorialist, publicist, istoric, critic literar si de arta român; in 1901, Walt Disney – desenator, regizor si producator american de film animat; in 1946, Jose Carreras – tenor spaniol; in 1966, Patricia Kaas – cantareata franceza; in 1967, Bogdan Stelea – fotbalist si antrenor român, iar in 1975, Ronnie O’Sullivan – jucaor englez de snooker.

In 1791 moare Wolfgang Amadeus Mozart, compozitor, pianist, violonist si dirijor austriac; in 1870, Alexandre Dumas (tatal) – scriitor francez; in 1926, Claude Monet – pictor francez; in 1974, Zaharia Stancu – poet, romancier si ziarist român; in 2008, Anca Parghel – cantareata româna si profesoara de jazz, iar in 2013, Nelson Mandela – primul presedinte de culoare al Republicii Africa de Sud, laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 1993.