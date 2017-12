Semnificatiile zilei de 4 decembrie

In 1639 este observat pentru prima data tranzitul planetei Venus de catre astronomul englez Jeremiah Horrocks.

In 1855 este inaugurata “Scoala de mica chirurgie” de la Spitalul Mihai Voda din Bucuresti.

In 1864 se promulga Codul Penal românesc, de catre domnitorul Alexandru Ioan Cuza, la baza caruia a stat modelul Codului Penal francez si cel prusac.

In 1888 iese de sub tipar “Fantana Blanduziei”, revista saptamanala literara si politica sub conducerea lui Mihai Eminescu, al carei motto era versul “Unde vei gasi cuvantul ce exprima adevarul”.

In 1959 NASA trimite in spatiu, ca parte a programului Mercury, misiunea “Little Joe 2” care avea la bord maimuta Sam (Macaca mulatta) pentru a testa functionalitatea sistemelor si efectele adverse ale spatiului asupra organismului uman, zbor ce a durat 11 minute si 6 secunde.

In 1991 este eliberat Terry Anderson – corespondent Associated Press – dupa 7 ani in care a fost tinut ostatic in Liban.

In 1996 se inaugureaza filiala din România a companiei Microsoft.

In 1595 se naste Jean Chapelain, scriitor francez, unul dintre fondatorii Academiei Franceze; in 1875, Rainer Maria Rilke – poet german; in 1883, Nicolae Cartojan – academician, istoric literar si pedagog român; in 1922, Gérard Philipe – actor francez, iar in 1969, Jay-Z (Shawn Corey Knowles-Carter) – rapper, producator de discuri, antreprenor si actor american.

In 1679 moare Thomas Hobbes, filosof si matematician englez; in 1789, Luigi Galvani – medic si fizician italian, unul dintre intemeietorii electricitatii ca stiinta; in 1987, Constantin Noica – filozof si eseist roman; in 2004, Teo Peter – basist al trupei Compact, iar in 2011, Sócrates – fotbalist brazilian.