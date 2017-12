Semnificatiile zilei de 3 decembrie

Astazi este Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati, initiata in 1992 de Adunarea Generala a ONU. Anul a marcat incheierea Deceniului Natiunilor Unite dedicat persoanelor cu handicap, 1983-1992.

Obiectivul acestei zile este de sustinere a demnitatii, drepturilor si bunastarii persoanelor cu handicap, dar si promovarea eliminarii barierelor in ceea ce priveste implicarea lor in diverse sfere de activitate. Potrivit OMS, la nivel mondial, 1 persoana din 7 traieste cu o forma de dizabilitate, iar peste 100 de milioane de copii se afla in aceasta situatie, fiind mult mai vulnerabili in fata actelor de violenta decat cei sanatosi. ONU atrage atentia ca este foarte important sa constientizam ca dizabilitatea este parte a conditiei umane si ca toti ne nastem sau dobandim dizabilitati mai mult sau mai putin grave in timpul vietii. Precizarea este facuta in contextul in care imaginea in societate a persoanelor cu dizabilitati este adesea rezultatul prejudecatilor, al stigmatizarii si al discriminarii. In România traiesc peste 700.000 de persoane cu dizabilitati.

In 1927 este lansat primul film cu Stan si Bran, Putting Pants on Philip.

In 1934 se inaugureaza Spitalul de Urgenta din Bucuresti, actualul Spital de Urgenta Floreasca.

In 1967 este efectuat cu succes primul transplant de inima din lume, de catre chirurgul sud-african Christian Barnard, intr-un spital din Cape Town.

In 1977 incep lucrarile de constructie a sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier II.

In 1987 Adunarea Generala a ONU adopta rezolutia initiata de România privind reducerea bugetelor militare, reglementarea pasnica a diferendelor dintre state si dezvoltarea bunei vecinatati.

In 1993 incepe sa emita Radio Romantic.

In 1857 se naste Joseph Conrad, scriitor britanic; in 1939, Gheorghe Marmureanu – seismolog român; in 1948, Ozzy Osbourne – solistul si fondatorul trupei Black Sabbath; in 1960, Julianne Moore – actrita americana, iar in 1965, Katarina Witt – patinatoare germana.

In 1789 moare Claude Joseph Vernet, pictor francez; in 1888, Carl Zeiss – inginer mecanic si intreprinzator german, intemeietorul Firmei Carl Zeiss; in 1919, Pierre-Auguste Renoir – pictor francez; in 1954, Maria Ventura – actrita româna; in 1991, Petre Tutea – filosof român, iar in 2014, Corneliu Fanateanu – tenor român.