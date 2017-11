Semnificatiile zilei de 19 noiembrie

Astazi este Ziua Cercetatorului si Proiectantului din România si Ziua Internationala a Barbatului.

Ziua Cercetatorului si Proiectantului din România, instituita in 1994, este un omagiu pentru savantul de origine româna, laureat al Premiului Nobel pentru Medicina in 1974, George Emil PALADE, nascut la Iaşi in 1912. A fost distins cu premii de inalt prestigiu stiintific: ”Premiul Passano” in 1964, ”Premiul Albert Lasker” in 1966, ”Premiul T. Duckett Jones” tot in 1966. Prin descoperirile sale in domeniul biologiei moleculare, s-a afirmat ca deschizator de noi drumuri. Inventatorii, cercetatorii si proiectantii români au obtinut, de-a lungul timpului, rezultate remarcabile in competitiile internationale, recunoscute prin numeroase premii si distinctii. Acestea constituie o dovada elocventa a potentialului de care dispune cercetarea pentru dezvoltare si inovare din România.

In 1999 a fost instituita, in Trinidad si Tobago, Ziua Internationala a Barbatului. De atunci este serbata in peste 60 de tari si regiuni cum ar fi Australia, Caraibe, America de Nord, Asia, Europa – România, Republica Moldova, Malta, Marea Britanie etc – Africa, dar si de Organizația Natiunilor Unite. Primele tentative de a sarbatori o zi dedicata barbatilor dateaza din anii ’60, cand se incerca marcarea sa in luna februarie, pentru a fi aproape de 8 martie, ziua femeilor. Obiectivele sarbatoririi zilei barbatului includ concentrarea asupra sanatatii barbatilor si baietilor, imbunatatirea relatiilor dintre sexe, promovarea egalitatii intre sexe si prezentarea de modele masculine de urmat. Anual, aceasta zi are o tema centrala, care in acest an este chiar: “Sa sarbatorim barbatii si baietii!”.

In 1377 apare prima atestare documentara a Castelului Bran, in actul emis de Ludovic I de Anjou, prin care brasovenii primeau privilegiul de a construi Cetatea „cu munca si cheltuiala lor proprie”.

In 1819 se inaugureaza muzeul Prado din Madrid.

In 1969 fotbalistul brazilian Pelé marcheaza cel de-al 1000-lea gol.

In 1998 are loc o licitatie unde tabloul lui Vincent van Gogh, “Portretul artistului fara barba” este vandut pentru suma record de 71,5 milioane de dolari.

In 1917 se aste Indira Gandhi, politician indian; in 1923, Monica Lovinescu – critic literar si eseist român; in 1933, Larry King – moderator american; in 1937, Ioan Fiscuteanu – actor român; in 1939, Emil Constantinescu – fost presedinte al României; in 1942, Calvin Klein – designer de moda; in 1957, Ofra Haza – cantareata de muzica pop; in 1961, Meg Ryan – actrita americana, iar in 1962 – Jodie Foster, actrita americana.

In 1828 moare Franz Schubert, compozitor austriac; in 1919, Alexandru Vlahuta – scriitor, membru de onoare post-mortem al Academiei Române, iar in 1942, Bruno Schulz – pictor polonez de origine evreu.