Semnificatiile zilei de 17 noiembrie

Astazi este Ziua Internationala a Prematuritatii si Ziua Internationala a Studentilor.

Ziua Internationala a Prematuritatii este marcata in 2011, la initiativa Organizatiei EFCNI (Fundatia Europeana pentru Ingrijirea Copiilor Nou-nascuti). Fundatia apara interesele prematurilor si a nou-nascutilor, dar si ale parintilor acestora. Studiile ONU, EFCNI si UNICEF la nivel mondial arata ca 11% dintre nou-nascuti vin pe lume la doar 28 de saptamani. Printre factorii de risc cei mai importanti ce pot duce la o nastere premature amintim: fumatul, consumul de alcool, utilizarea medicamentelor, regimul alimentar, stresul, varsta de peste 35 de ani. Potrivit OMS, in fiecare an se nasc rematur peste 15 milioane de copii, numar in continua crestere. Peste 60% dintre cazuri se inregistreaza in Africa si Asia de Sud. De altfel, in tarile sarace, peste 12% dintre bebelusi sunt nascuti prematur, fata de 9% in tarile mai bine dezvoltate. Astfel, se urmareste atat educarea mamelor cu privire la anumite stiluri de viata ce ridica probabilitatea unei nasteri premature, cat si perfectionarea actului medical si gasirea resurselor financiare pentru dotarea maternitatilor cu aparatura necesara acestor copii speciali.

Ziua Internationala a Studentilor, desemnata in 1941, comemoreaza evenimentele dramatice petrecute la Praga in 1939. In timpul unui protest ce se desfasura in fata Universitatii din Praga, la care participa un numeros grup de studenti, 9 isi pierd viaţa, iar alti peste 1.200 sunt trimisi in lagare naziste de concentrare. Astfel, in 1941 Consiliul International al Studentilor de la Londra ia decizia ca data de 17 noiembrie sa fie declarata oficial Ziua Internationala a Studentilor, in memoria studentilor ucisi sau trimisi in lagare de concentrare. Manifestatiile studentilor slovaci din toamna lui 1989, la care participau peste 15.000 de studenti, soldata cu peste 600 de raniti, reprezinta punctul de pornire al manifestatiilor anticomuniste care au marcat inceputul „Revolutiei de catifea” din Cehoslovacia. Activitatile desfasurate cu ocazia acestei zile amintesc de importanta pe care o au studentii in decursul istoriei, revolutionand intreaga societate.

In 1869 este inaugurat Canalul Suez, dupa 10 ani de constructie, cale navigabilă ce uneste Marea Mediterana cu Marea Rosie.

In 1872 este infiintata Academia Navala Mircea cel Batran, din Constanta.

In 1970 este patentat primul “mouse” pentru calculator, inventat de Douglas Engelbart.

In 1992 România obtine statutul de asociat al Comunitatii Economice Europene printr-un acord parafat la Bruxelles.

In 1749 se naste Nicolas Appert, inventatorul francez al metodei de pastrare a alimentelor mai mult timp prin inchiderea ermetica a acestora in ambalaj; in 1899, Stefan Vencov – fizician român, membru corespodent al Academiei Române; in 1906, Soichiro Honda – intreprinzator si inginer japonez, proprietarul companiei Honda; in 1942, Martin Scorsese – regizor american de film; in 1944, Danny DeVito – regizor si actor american, iar in 1987, Kat DeLuna – cantareata din S.U.A., de origine dominicana.

In 1494 moare Giovani Pico della Mirandola, umanist italian; in 1917, Auguste Rodin – sculptor si grafician francez; in 1947, Emil Racovita – biolog, membru al Academiei Române, fondatorul biospeologiei, explorator al Antarticii; in 1957, George Murnu – scriitor si istoric român, membru al Academiei Române, iar in 2013, Doris Lessing – scriitoare britanica, laureata Nobel pentru Literaura in 2007.