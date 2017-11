5 exerciţii şi 5 alimente perfecte pentru echilibrarea energetică a organismului

Suntem la începutul postului, o perioadă perfectă pentru a ne curăţa organismul de toxine, dar şi de efectele stresului asupra corpului, cele care pe termen lung ne îmbolnăvesc. Dieta vegetariană, meditaţia şi exerciţiile din yoga pot fi soluţia pentru echilibrul spre care tindem cu toţii. Am stat de vorbă despre toate acestea cu Adina Botan, instructor de yoga, care ne-a explicat şi beneficiile unui program concentrat de 3 zile, în care dieta, mişcarea şi relaxarea pot restarta organismul.

CSÎD: Care sunt beneficiile practicării yoga în natură?

Adina Botan: Cred că unul din scopurile practicii Yoga este să te aducă mai aproape de natură, să te ajute să înţelegi Legile Naturii şi să trăieşti în concordanţă cu ele; astfel trăieşti armonios şi fără efort, viaţa curge într-un flux natural. Doar respectând Legile Naturale poţi pluti liniştit pe acest flux şi viaţa pare a fi atunci „mai bună” cu tine, lucrurile pare să se aşeze de la sine. Un pilon important în yoga îl reprezintă lucrul cu respiraţia. Ce poate fi mai benefic decât să îţi împrospătezi plămânii practicând yoga în aer liber, aer curat de munte? Este ca un boost pentru întregul organism. Desigur, priveliştea, verdele dominant îţi linişteşte mintea şi contribuie negreşit la calitatea întregii experienţe.

CSÎD: Cum reuşesc 3 zile de mişcare şi dietă să dea un restart organismului şi metabolismului?

Adina Botan: Asta mă duce cu gândul la New You Retreat by Juice it, care înseamnă o ieşire din cotidian, o rupere a rutinei cu care ne-am obişnuit organismul. Atunci când acţionăm holistic, sinergic, efectele benefice se cumulează. Este o detoxifiere pe mai multe niveluri: fizic (prin dietă, mişcare, masaj), mental şi energetic (prin yoga). Toate aceste practici cumulate dau un reset organismului, îl echilibrează, îl armonizează, pornesc un proces de eliminare a toxinelor de pe toate palierele. Atunci când acţionăm la nivel fizic vor apărea cu siguranţă schimbări şi la nivel mental şi energetic (dar şi invers); aceste „straturi” ale fiinţei se întrepătrund şi depind unul de celălalt.

CSÎD: Ce efecte au liniştea, meditaţia, contactul cu natura asupra creierului şi stării noastre de bine?

Adina Botan: Meditaţia te aduce în prezent, reduce stresul, linişteşte mintea, măreşte puterea de concentrare. De asemenea, putem menţiona din nou readucerea în contact cu natura noastră. Liniştea, meditaţia ne pun în contact cu Sinele nostru cel mai profund, cu zonele noastre cele mai subtile. Doar dacă suntem în contact cu noi putem şti ce ne este benefic. Printr-o practică de meditaţie constantă, conştiinţa noastră se lărgeşte, devenim conştienţi de lucruri din ce în ce mai subtile şi începem să relizăm că Natura ne oferă mereu cheia, ne ghidează către ceea ce este benefic pentru noi. Doar ascultându-ne propriul corp putem să avem grijă de el şi să-i dă ce are nevoie. Yoga facilitează exprimarea de sine autentică, deschizându-ne accesul către potenţialul nostru cel mai profund.

CSÎD: Ce ne puteti spune despre alimentatia vegetariana? De ce este preferata in zilele de retreat?

Adina Botan: Alimentaţia vegetariană înseamnă „hrana vie”, o hrană care îţi oferă nutrienţii de care ai nevoie şi sursa cea mai eficientă de energie. Este o alimentaţie uşoară, blândă pentru corp.

CSÎD: Daţi-ne 5 exemple de exerciţii şi 5 alimente care să nu ne lipsească dintr-un program de viaţă sănătos!

Adina Botan:

1.Cel mai bun mod de a începe ziua (ideal chiar înainte de răsăritul soarelui) este cu o meditaţie pe respiraţie. Este una dintre cele mai simple dar în acelaşi timp eficiente forme de meditaţie. Meditaţia zilnică pe respiraţie constituie baza tuturor celorlalte practici meditative:

– Aşează-te cu picioarele încrucişate şi spatele drept în poziţia clasică de meditaţie sau, dacă este incomod aşa, stai pe un scaun. Asigură-te ca ai spatele drept, umerii la acelaşi nivel, relaxaţi, şi bărbia paralelă cu podeaua. Privirea este orientată uşor în jos, la un metru în faţă, iar palmele se sprijină pe genunchi.

– Respiră normal, doar pe nas şi du respiraţia în abdomen mai degrabă decât în piept. Relaxează abdomenul complet şi scanează-ţi corpul, eliberând orice tensiune.

– Începe să-ţi contorizezi respiraţia numărând fiecare expir; când ai ajuns la 10, ia numărătoarea de la început. Când apar gânduri, lasă-le să treacă şi revino cu atenţia la numărătoare.

– Încheie practica după 10 minute. Păstrează această stare de prezenţă cât mai mult pe parcursul zilei.

2. Salutul Soarelui – este o secvenţă de posturi de yoga cu care îţi poţi începe fiecare zi. Doar câteva dintre beneficii sunt: efect energizant, întărirea musculaturii şi articulaţiilor, reglarea greutaţii corporale, eliberarea stresului şi anxietăţii, îmbunătăţirea circulaţiei sangvine, îmbunătăţirea digestiei.

3. Înotul – cred că este un sport complet, întregul corp este solicitat dar într-un mod blând. Tonifică şi relaxează în acelaşi timp. Poate fi şi o formă foarte bună de meditaţie dacă este practicat conştient, cu prezenţă, fără gânduri.

4. Alergatul în aer liber – pune circulaţia în miscare, antrenează inima, curăţă plămânii prin antrenarea respiraţiei, oxigenează organismul şi eliberează endorfine

5. Drumeţiile în natură – un mod excelent de împământare şi de reîncărcare mai ales pe munte sau într-o pădure.

Alimente: avocado, sucuri verzi (mai ales iarba de grâu), germeni şi vlăstari (lucernă, trifoi, floarea soarelui), ulei de masline şi de cocos, cereale integrale.

Sursa: www.csid.ro