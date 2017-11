Semnificatiile zilei de 10 octombrie

Astazi, in România se sarbatoreste Ziua Artileriei, iar la nivel mondial este sarbatorita Ziua Internationala a Stiintei pentru Pace si Dezvoltare si Ziua mondiala Impotriva Pedepsei cu Moartea.

Ziua Artileriei Române rememoreaza data de 10 noiembrie 1843 “data de nastere” a Artileriei ca arma de sine statatoare. Pentru a asigura o conducere competenta a artileriei, la 1 septembrie 1948, este infiintat Comandamentul Artileriei. In 1949, o buna parte a armamentului de artilerie este inlocuit cu guri de foc avand caracteristici superioare. In 1961 sunt infiintate unitatile de rachete cu diferite destinatii. In perioada 1956-1965, artileria este dotata cu armament nou – autotunuri si tunuri de generatie noua, aruncatoare de grenade antitanc si rachete antitanc dirijate.

Ziua Internationala a Stiintei pentru Pace si Dezvoltare a fost desemata de UNESCO in anul 2001. Aceasta zi subliniaza rolul cercetarii in avansarea societatii, dar si a stiintei si tehnologiei ca temelie a dezvoltarii. Astfel, se doreste trezirea interesului tinerilor pentru stiinta, dar si implicarea tinerilor talentati in domeniul cercetarii si tehnologiei. Un rol deosebit ii revine inovatiei, considerata drept forta motrice a cresterii economice in societatea moderna. La fiecare cinci ani, Raportul UNESCO privind stiinta analizeaza tendintele emergente in domeniul stiintei, tehnologiei si politicii in materie de inovare si guvernanta. Mesajul acestei zile este de a promova stiinta in sprijinul pacii si al dezvoltarii si de a pune accentul pe utilizarea responsabila a stiintei in beneficiul societatii.

Ziua mondiala Impotriva Pedepsei cu Moartea este marcata in 2002, la apelul Coalitiei mondiale impotriva pedepsei cu moartea. Dreptul la viata al oricarei persoane este garantat de Declaratia Universala a Drepturilor Omului – „nimeni nu va fi supus torturii sau unui tratament crud, inuman sau degradant”. In timp ce la nivel mondial se deruleaza continuu miscari pentru abolirea pedepsei cu moartea, mai multe tari adauga in perioada 1980-2000, in sistemul propriu juridic, pedeapsa cu moartea pentru infractiuni ce tine de droguri, pedepse care sunt pastrate in prezent in peste 30 de tari. In România, pedeapsa cu moartea a fost abolita in 1990 si, ca membru al UE, al Consiliului Europei si al ONU, se alatura eforturilor comunitatii internationale in vederea respectarii drepturilor omului in intreaga lume.

In 1688 iese de sub tipar Biblia in limba româna.

In 1898 Biblioteca Academiei Române devene biblioteca publica pentru cercetatori.

In 1970 Marele Zid Chinezesc devene obiectiv turistic.

In 2000 Republica Federala Iugoslavia este admisa oficial in Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), din care fusese suspendata in 1992.

In 1483 se naste Martin Luther, scriitor si reformator religios german, doctor in teologie, parintele Bisericii Evanghelice-Luterane; in 1697, William Hogarth – pictor si gravor englez, precursorul caricaturii modern; in 1925, Richard Burton – actor britanic; in 1934, Ovidiu Genaru – poet, dramaturg si prozator român; in 1965, Eddie Irvine – pilot irlandez de Formula 1, iar in 1977, Brittany Murphy – actrita americana.

In 1891 moare Arthur Rimbaud, poet francez, precursor al simbolismului; in 1895, Alexandru Odobescu – scriitor si arheolog român; in 2009, Gheorghe Dinica – actor român de teatru si film, iar in 2015, Helmut Schmidt – fost cancelar federal al Germaniei.