Semnificatiile zilei de 8 noiembrie

Astazi este Ziua Mondiala a Zonelor Urbane. A fost initiate in 1949, la initiativa profesorului Carlos Maria della Paolera, de la Universitatea din Buenos Aires si este serbata in peste 30 de tari din intreaga lume. Urbanizarea este o caracteristica importanta a societatii contemporane si are un caracter exploziv ca urmare a cresterii si diversificarii productiei, a productivitatii economice tot mai ridicate, a metodelor, tehnicilor si a tehnologiilor utilizate, ce devin tot mai competitive.

Urbanizarea a aparut pe o anumita treapta din evolutia societatii si din acel moment e intr-o continua expansiune. Fenomenul urbanizarii a produs o serie de inconveniente precum: poluarea atmosferica, poluarea fonica sau epuizarea resurselor naturale. Toate aceste aspecte trebuie luate in considerare deoarece, cu timpul, degradarea mediului inconjurator va afecta atat generatiile actuale, cat si pe cele viitoare. România participa la programul european Reteaua Europeana de Cunostinte in Urbanism — European Urban Knowledge Network (EUKN), care are drept scop sustinerea elaborarii de politici urbane eficiente, promovand dezvoltarea durabila a oraselor.

In 1793 este inaugurat Muzeul Luvru din Paris.

In 1874 se inaugureaza statuia lui Mihai Viteazu din București, in Piata Universitatii, realizata de sculptorul francez Albert Ernest Carriere de Belleuse, primul monument de aceasta factura din Capitala.

In 1895 Wilhelm Conrad Röntgen, profesor la Universitatea din Würzburg, Germania, descopera razele electromagnetice, cunoscute sub numele de razele X sau razele Röntgen.

In 1985 este adoptata rezolutia privind Anul International al Tineretului de catre Adunarea Generala a ONU, rezolutie adoptata la initiativa României.

In 1994 se inaugureaza Complexul World Trade Center din Bucuresti.

In 1849 se naste Ioan G. Bibicescu, publicist, om politic și economist român, guvernator al BNR; in 1869, Nicolae Paulescu – medic român care in 1922 breveteaza pancreina (insulina) si devine membru al Academiei Romane postmortem, in 1990; in 1900, Margaret Mitchell – scriitoare americana; in 1935, Alain Delon – actor francez, iar in 1975, Tara Reid – actrita americana.

In 1674 moare John Milton, poet englez; in 1953, Ivan Bunin – scriitor rus, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1933; in 1998 moare Jean Marais, actor francez, iar in 2006, Iosif Conta – dirijor român.