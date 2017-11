S-a lansat campania „3DUTECH – Modelează viitorul. Printează-l 3D”

Dedeman, lider naţional în retailul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare, cu capital 100% românesc, sprijină crearea a 10 HUB-uri de imprimare 3D în 8 orașe din țară, prin dotarea lor cu imprimante 3D și finanțarea parțială a training-urilor pentru profesorii coordonatori

Sub numele „3DUTECH – Modelează viitorul. Printează-l 3D” campania susținută de Dedeman și ECDL, alături de Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România şi Ministerul Educaţiei își propune să creeze noua generație de specialiști în printarea 3D, printr-un proiect dedicat elevilor şi profesorii din România.

Hub-urile de printare 3D vor intra în funcțiune în:

București la Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”, Colegiul Național „Elena Cuza” și ECDL EduHub din Veranda Mall

Bacău la Colegiul Național „Ferdinand I"

Oradea la Colegiul Național „Mihai Eminescu"

Timișoara la Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga"

Suceava la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi" – Rădăuți

Brașov la Colegiul Național „Unirea"

Râmnicu Vâlcea la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab"

Tulcea la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret".

Printarea 3D a deschis calea unei noi revoluții industriale, care va schimba lumea pe care o știm azi. În același timp, printarea 3D dă naștere unor noi meserii ce presupun un anumit set de cunoștințe.

Dedeman și ECDL ROMÂNIA își doresc să facă parte din această revoluție și să susțină tinerii din România în dobândirea abilităților de printare 3D.

Prin intermediul campaniei “3DUTECH. Modelează viitorul. Printează-l 3D!”, 20 de profesori și 200 de elevi din licee din România vor avea oportunitatea să-și dobândească certificarea de printare 3D, certificare recunoscută internațional.

„Inovațiile in tehnologie ne aduc tot mai aproape de concepte care în urmă cu doar câțiva ani păreau de domeniul fantasticului. Pentru a valorifica la maxim potențialul acestor noi tehnologii trebuie să înțelegem valoarea lor dincolo de aspectul recreativ. Ne-am alăturat acestei campanii pentru a încuraja și a sprijini educarea noilor generații în spiritul dezvoltării de competențe relevante pentru meseriile viitorului”, – Dragoș Pavăl, Președintele companiei Dedeman.

În plus, “3DUTECH” îi provoacă pe elevii şi profesorii participanţi la o serie de concursuri, care vor premia cele mai inovative idei antreprenoriale dezvoltate de liceeni (Antreprenor 3D), cele mai inedite obiecte funcţionale realizate la imprimantele 3D (3D for Life) şi cele mai bune idei de proiecte sau activităţi care să integreze imprimantele 3D în procesul de învăţare (Teach for Future).

Campania „3DUTECH – Modelează viitorul. Printează-l 3D” nu este singurul proiect dedicat educației în care Dedeman s-a implicat de-a lungul timpului. Pentru mai multe detalii despre celelalte proiecte sprijinite de Dedeman, puteți accesa site-ul Dedeman, categoria Responsabilitate Socială/Planuri de Bine pentru Educație (www.dedeman.ro/planuri-de-bine-pentru-educatie.html )