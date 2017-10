Daca iti place dovleacul si de fiecare data cand treci prin piata sau prin supermarket, te uiti cu pofta la coloratii dovleci expusi, data viitoare cumpara unul si incearca aceasta placinta cu dovleac copt.

Pe cat de frumoasa este natura in perioada aceasta a anului, plina de culori care mai de care mai speciale, pe atat de gustoasa este si placinta cu dovleac. Mie una mi se pare ca are „gust de toamna” inca de cand eram mica si ma bucur ca am „furat” reteta de la mama. Sa aflam cum se face!

Ingrediente

dovleac

320 grame faina

7 linguri ulei

8 linguri zahar

14 linguri lapte

2 oua la temperatura camerei

2 ml esenta de vanilie

1 praf de sare

1 plic praf de copt

1 dovleac copt (circa 1.5 kg)

100 grame zahar

1 lingurita scortisoara

Metoda de preparare

Toarna intr-o cratita laptele si pune-l pe foc mic. Adauga zaharul si uleiul si amesteca pana cand zaharul se topeste si compozitia da in clocot. Opreste focul si lasa totul sa se racoreasca putin. Adauga apoi ouale, esenta de vanilie, praful de copt si sarea si toarna putin cate putin faina, incorporand-o cu o lingura de lemn. Cand aluatul se ingroasa, amesteca-l bine cu mana pana cand devine omogen si moale. Din acest aluat, intinde doua foi.

Pentru umplutura, amesteca pasta obtinuta din dovleacul copt bine, cu 100 grame de zahar si o lingurita de scortisoara.

Pune foaie de copt intr-o tava, pune prima foaie de aluat, umplutura obtinuta mai devreme, acoper-o cu cea de-a doua foaie si da la cuptor, la 180 grade, timp de 40 de minute.

Sursa: http://foodstory.stirileprotv.ro