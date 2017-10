Semnificatiile zilei de 18 octombrie

In 1386 este inaugurata Universitatea din Heidelberg, cea mai veche universitate germana si cea de-a treia fondata de Sfantul Imperiu Roman.

In 1599 intreg teritoriul Transilvaniei intra sub stapanirea lui Mihai Viteazu in urma bataliei de la Selimbar, castigate impotriva oastei conduse de Andrei Bathory.

In 1830 se pune piatra de temelie a constructiei monumentului Walhalla.

In 1867 Alaska este preluata de sub tutela Rusiei de catre Statele Unite, moment marcat anual ca sarbatoare nationala – “Alaska Day”.

In 1878 Rusia ia sub stapanire totala Basarabia. In 1881 se inaugureaza prima linie ferata construita de inginerii români pe ruta Buzau – Marasesti.

In 1918 se inființeaza, la Iasi, Societatea Simfonica “George Enescu”.

In 1922 se infiinteaza “The British Broadcasting Company, Ltd.”, care din 1927 se va numi „British Broadcasting Corporation” (BBC).

In 1967 are loc premiera filmului animat The Jungle Book („Cartea junglei”), in cinematografele americane.

In 2006 cel mai inalt varf (6.403 metri) din masivul Himalayan Tsartse este escaladat in premiera mondiala de catre alpinistul român Ticu Lacatusu, varf botezat de atunci “Europa”.

In 1859 se naste Henri Bergson, filosof francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1927; in 1907, Mihail Sebastian – scriitor român; in 1956, Martina Navrátilová – jucatoare americana de tenis de origine ceha; in 1960, Jean-Claude Van Damme – actor belgian; in 1967, Stefan Banica jr. – cantaret, actor si compozitor român, fiul actorului si cantaretului Stefan Banica sr., iar in 1987, Zac Efron – actor si cantaret american.

In 1931 moare Thomas Alva Edison – inventator si cercetator american; in 1973, Leo Strauss – filosof germano-american; in 2009, Ion Cojar – regizor, actor si profesor român, iar in 2011, Paul Everac – dramaturg român.