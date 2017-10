Semnificatiile zilei de 12 octombrie

In 1810 are loc primul Oktoberfest la care cetatenii din München au fost invitati sa se bucure de celebrarea casatoriei printului Ludwig I al Bavariei cu printesa Therese von Sachsen-Hildburghausen.

In 1823 sunt puse in vanzare primele pelerine de ploaie de catre scotianul Charles MacIntosh.

In 1872 este infiinata Universitatea din Cluj, in limba maghiara, avand patru facultati: filosofie si litere, matematica si stiintele naturii, drept, medicina.

In 1931 se inaugureaza statuia lui Cristos Mantuitorul din Rio de Janeiro, Brazilia, ce are o inaltime de 30 de metri de la soclu, latimea intre brate de 28 metri, o greutate de 635 de tone si este situata pe varful muntelui Corcovado la o altitudine de 700 de metri.

In 1944 municipiul Oradea este eliberat de sub ocupatia maghiara fascista cu ajutorul unitatilor militare românesti si sovietice, zi devenita sarbatoarea orasului.

In 1946 ia fiinta Institutul de Endocrinologie „C.I. Parhon”, din Bucuresti.

In 1865 se naste Arthur Harden, chimist englez, laureat Nobel pentru Chimie in 1929; in 1935, Luciano Pavarotti – tenor italian; in 1951, Peter Goldsworthy – scriitor australian, iar in 1954, Delia Brândusescu – sculptor român.

In 1863 moare Andrei Muresanu, poet, creatorul marsului revolutionar de la 1848, actualul Imn al României; in 1924, Anatole France – autor francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1921; in 1969, Sonja Henie – patinatoare americana de origine norvegiana, campioana mondiala la patinaj intre 1927 – 1936, iar in 2011, Dennis Ritchie – unul din creatorii limbajului de programare C si al sistemului de operare UNIX.