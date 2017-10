Semnificatiile zilei de 11 octombrie

Astazi este Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Durerii si Ziua Internationala a Tinerelor Fete.

Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Durerii este desemnata in 2004, in cadrul Congresului de Oncologie desfasurat la Istanbul. Durerea este senzatia neplacuta, manifestata sub diferite forme (arsura, intepatura etc) si este subiectiva, deoarece nu exista masuratori obiective pentru durere, ci doar afirmatiile si actiunil persoanei in cauza. Statistic, 50% din adulti sufera de o durere cronica la un moment dat. Costurile financiare ale durerii cronice sunt, pentru societate, echivalente celor produse de cancer sau de bolile cardiovasculare. Durerea cronica este principala cauza a suferintei umane si cea mai mare consuatoare de resurse umane, medicale si financiare. De retinut este faptul ca durerea nu este normala in nicio afectiune, ci trebuie sa fie un semn de alarma de fiecare data.

Ziua Internationala a Tinerelor Fete a fost marcata in 2012 de catre ONU. Initiativa a venit ca urmare a discriminarilor la care sunt supuse fete cu varste tot mai fragede. Astfel se promoveaza drepturile fetelor, se subliniazaă inegalitatile de gen si diversele forme de discriminare si abuz suferite de tinerele din intreaga lume. Una dintre cauzele care stau in calea progresului fetelor este casatoria timpurie, iar statistica arata ca una din trei fete din tarile in curs de dezvoltare sunt casatorite inainte de 18 ani. Din aceste motiv fetele nu mai au acces la educatie, sunt mai vulnerabile in fata violentei fizice si sexuale si nasc copii inainte de a fi pregatite fizic sau emotional. Aceasta zi atrage atentia ca fetele reprezinta un grup supus unei duble discriminari – bazate pe varsta si sex.

In 1802 este brevetata parasuta de catre Jacques Garnerin.

In 1811 este pus in functiune primul vapor cu aburi, denumit “Juliana”.

In 1850 sunt puse bazele celei mai vechi universitati din Australia, la Sydney, cu un corp didactic format din trei profesori.

In 1866 Carol I este recunoscut de catre Poarta Otomana drept domn al Principatelor Unite.

In 1968 NASA lanseaza Apollo 7, prima misiune cu oameni la bord – astronautii: Wally Schirra, Donn F. Eisele si Walter Cunningham.

In 1875 se naste Stefan Octavian Iosif, poet român; in 1929, Olga Tudorache – actrita româna de teatru si film; in 1938, Dan Pita – regizor si scenograf roman; in 1956, Catrinel Dumitrescu – actrita româna de teatru si film, iar in 1968, Claudiu Saftoiu – jurnalist român.

In 1889 moare James Prescott Joule, fizician britanic; in 1945, Scarlat Demetrescu – profesor si scriitor român; in 1963, Jean Cocteau – poet, scriitor, pictor, dramaturg si cineast francez, iar in 2011, Ion Diaconescu – om politic si activist anticomunist român.