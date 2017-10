Semnificatiile zilei de 10 octombrie

Astazi este Ziua Mondiala a Sanatatii Mintale si Ziua Mondiala impotriva Pedepsei cu Moartea.

Ziua Mondiala a Sanatatii Mintale este marcata in 1992, de catre Federatia Mondiala pentru Sanatate Mintala (FMSM). Tulburarile mintale afecteaza peste 10% din populatia lumii. Depresia netratata poate duce la probleme majore ca: abuz de droguri, acte de violenta, sinucideri etc. in Europa, incidenta bolilor mintale este la 1 din 4 persoane. Tulburarile mintale apar in toate culturile si in toate etapele vietii. Pe langa factorii genetici si psihici, integritatea sanatatii mintale este influentat de schimbarile sociale rapide, nivelul stresului de la locul de munca, discriminarea de gen, excluderea sociala, stilul de viata nesanatos, riscurile violentei de toate tipurile, de alte probleme de sanatate, accesul la ingrijire si tratament, incalcarile drepturilor omului. Tema zilei de anul acesta este “Sanatatea mintala la locul de munca”.

Ziua Mondiala impotriva Pedepsei cu Moartea a fost instituita in 2002, la apelul Coalitiei mondiale impotriva pedepsei cu moartea. Dreptul la viata al oricarei persoane este recunoscut de Declaratia Universala a Drepturilor Omului care prevede ca „nimeni nu va fi supus torturii sau unui tratament crud, inuman sau degradant”. Potrivit Coalitiei, pana in prezent, peste 100 de tari au abolit pedeapsa cu moartea pentru toate infractiunile, 5 au abolit pedeapsa cu moartea pentru crime, insa 60 de state si teritorii raman adepte ale pedepsei capitale. România a abolit pedeapsa cu moartea in 1990.

In 1857 incepe constructia cladirii Universitatii din Bucuresti, dupa planurile arhitectului Alexandru Orascu.

In 1903 compania Bayer pune in vanzare aspirina, un medicament obtinut de un chimist bavarez, Felix Hoffman, pentru ameliorarea reumatismului tatalui sau

In 1933 incepe comercializarea primului detergent de uz casnic, Dreft, adus pe piata de Compania Procter&Gamble.

In 1964, Iolanda Balas si Mihaela Penes cuceresc medaliile de aur la Jocurile Olimpice de Vara de la Tokyo, cand România obtine in total 11 medalii (2 aur, 4 argint, 5 bronz).

In 1999 este inaltata “Roata din Londra”, la acel moment cea mai mare roata din Europa.

In 1813 se naste Giuseppe Verdi, compozitor italian; in 1841, Ion I. Câmpineanu – primul Guvernator al Bancii Nationale; in 1900, Helen Hayes – actrita americana, castigatoare a doua premii Oscar; in 1967, Laura Stoica – cantareata româna, iar in 1988, Doris Schmidts – Miss Germania 2009, originara din România.

In 1914 moare Carol I al României; in 1985, Orson Welles – regizor american de film si teatru, scenarist si actor; in 2004, Christopher Reeve – actor, regizor si producator american, iar in 2013, Scott Carpenter – astronaut american.