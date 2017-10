Semnificariile zilei de 9 octombrie

Astazi este Ziua Mondiala a Postei si Ziua Nationala de Comemorare a Holocaustului.

Ziua Mondiala a Postei este marcata in 1969, la Congresul Uniunii Postale Universale (UPU), desfasurat la Tokyo, in Japonia. Data marcheaza infiintarea, in 1874, a Uniunii Postale Universale, a carei România s-a aflat printre cele 22 de state membre fondatoare. In prezent din UPU fac parte 190 de state ale lumii, care formeaza cea mai mare retea fizica de distributie din lume, cu peste 6 milioane de angajati. Scopul marcarii acestei zile este de a constientiza rolul sectorului postal in viata oamenilor si a societatilor comerciale si contributia sa la dezvoltarea sociala si economica a tarilor.

Ziua Nationala a Holocaustului, marcata in 2004, este dedicata comemorarii victimelor Holocaustului si, in special, rolului României in acest trist episod al istoriei. Cunoasterea trecutului in mod responsabil de catre noile generatii inseamna inclusiv educarea societatii in spiritul tolerantei, compasiunii si justitiei, al afirmarii României ca o democratie europeana si un model regional in aceasta privinta. Anul trecut, România a detinut presedintia Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), o organizatie inter-guvernamentala, creata in 1998. Obiectivele presedintiei române au fost: (1) consolidarea cooperarii cu media in domeniul combaterii antisemitismului si negarii Holocaustului, (2) intarirea cooperarii in domeniul educatiei in statele IHRA si nu numai, (3) promovarea cercetarii academice.

In 1888 este dechis oficial publicului Monumentul Washington, cea mai inalta structura din lume la acea vreme.

In 1970 este inaugurata, la Bucuresti , Uzina de Cinescoape, in zona industriala Pipera.

In 2004 au loc, in Afganistan, primele alegeri democratice.

In 2006 Google anunta ca va prelua compania YouTube, fondatorii acesteia, Chad Hurley si Steve Chen, continuand sa-si conduca independenti afacerile firmei “JouTube”.

In 1940 se naste John Lennon, compozitor si solist britanic, membru al trupei Beatles; in 1952, Sharon Osbourne, sotia muzicianului Ozzy Osbourne; in 1954, Adrian Pintea – actor si scriitor român; in 1966, David Cameron – politician britanic, prim-ministru al Regatului Unit; in 1967, Gheorghe Popescu – fotbalist si om de afaceri roman, iar in 1978, Nicky Byrne – muzician irlandez, mebru al formatiei Westlife.

In 1967 moare Che Guevara, revolutionar argentinian; in 1978, Jacques Brel – cantaret si actor belgian; in 2006, Paul Hunter – jucator englez de snooker, iar in 2016, Andrzej Wajda – regizor polonez.