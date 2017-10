Semnificatiile zilei de 7 octombrie

Astazi este Ziua Mondiala a Muncii Decente, marcata in 2008 de catre Organizatia Internationala a Muncii (OIM) si Confederatia Internationala a Sindicatelor.

Aceasta Confederatie este cea mai mare asociatie sindicala mondiala, din care fac parte peste 300 de organizatii sindicale din 162 de tari ale lumii. Obiectivul sau este promovarea pe scară mondială a intereselor sindicale comune si protectia drepturilor oamenilor muncii. Conceptul de “munca decenta” este propus de Organizatia Internationala a Muncii in 1999, bazandu-se pe principii cum ar fi: crearea de locuri de munca, drepturile lucratorilor, egalitatea de sanse, protectie sociala si dialog social, excluderea oricarei forme de exploatare. OIM recomanda ca munca decenta sa fie in centrul actiunilor guvernamentale pentru realizarea cresterii economiei mondiale, care pune pe primul loc oamenii.

In 1866 iese de sub tipar primul numar al periodicului politic si literar “Dacia Româna”.

In 1883 este inaugurat Castelul Peles.

In 1919 ia fiinta compania aeriana KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, cea mai veche companie aeriana, inca operativa.

In 1950 modelul de cod de bare realizat de Woodland și Silver incepe sa fie folosit ca model general de identificare a produselor.

In 1993 România este primita in Consiliul Europei, in urma solicitarii din din 21 martie 1990.

In 1910 se naste Eusebiu Camilar, prozator, poet si traducator român; in 1923, Alexandru Jebeleanu – poet roman; in 1952, Vladimir Putin – politician rus, al 4-lea presedinte al Rusiei; in 1954, Diana Lupescu – actrita româna de teatru si film; in 1968, Luminița Anghel – interpreta româna de muzica usoara; in 1973, Dida – fotbalist brazilian, iar in 1979, Simona Amânar – gimnasta româna.

In 1849 moare Edgar Allan Poe – scriitor si poet american; in 1988, Stefan Lupascu – filosof francez de origine româna; in 2006, Anna Politkovskaia – scriitoare si jurnalista din Rusia, militanta pentru respectarea drepturilor omului, iar in 2014, Siegfried Lenz – scriitor german, laureat al Premiului Goethe in 1999.