Cum ne imbunatatim respiratia

Sezonul rece este un moment potrivit pentru realizarea exercitiilor de respiratie pentru intretinerea sanatatii plamanilor. Se realizeaza in dreptul ferestrei deschise, atat cat sa nu simtim disconfort, dimineata, exact cand ne-am trezit. Persoanele care sufera de astm sau au probleme in respiratie isi vor face o rutina din aceste exercitii pentru ca reprezinta cea mai buna modalitate de a putea respira corect

Pentru incepatori, o sedinta de exercitii nu va depasi cinci minute. Treptat, vei creste numarul seturilor de exercitii, pentru ca, in cateva saptamani, timp de zece minute dimineata sa le ai rezervate pentru gura de oxigen. Aseaza-te pe podea, intins, cu corpul drept. Inspira atat cat poti, fara sa te fortezi. Mentine respiratia timp de 20 de secunde in timp ce bratele le intinzi deasupra capului, incet. Expira in timp ce asezi bratele pe langa corp si repeta procedeul de patru ori.

Poti trece la urmatorul exercitiu. Inspira in trei reprize, incet, fara sa te grabesti. Ridica pe primul timp bratele la nivelul umerilor, pe al doilea timp deasupra capului, iar ultima inspiratie te va gasi in pozitia corespunzatoare acestui exercitiu. Pe timpul expiratiei, adu mainile circular in pozitia initiala, pe langa corp. Repeta de zece ori procedeul si, pentru incepatori, cele doua exercitii sunt un bun inceput. Dupa un timp, in care simti ca efortul depus nu este unul suplimentar, poti adauga un alt procedeu.

Din cauza schimbarilor bruste de temperatura la care ne expunem zilnic ca urmare a alternantei aer conditionat in incaperi – canicula de afara, ne expunem riscului de a dezvolta probleme respiratorii.

In plus, persoanelor suferind de alergii si boli cronice respiratorii caldurile mari din aceasta perioada le accentueaza disconfortul. Iata cateva sfaturi care sa-ti imbunatateasca functia pulmonara:



1. Fa sport

Daca te complaci intr-un trai sedentar, capacitatea pulmonara este redusa. Este necesar sa faci miscare pentru ca plamanii sa functioneze la maximum, iar respiratia sa fie profunda. „Miscarea intareste functia cardiaca, imbunatateste circulatia si tonifica musculatura”, spun specialistii de la American Lung Association.



2. Nu te expune alergenilor si factorilor poluanti

Schimba-ti frecvent filtrele de polen din masina, curata instalatia de aer conditionat, evita sa stai intr-o atmosfera mult prea umeda sau mult prea uscata, stai departe de parul animalelor, nu lasa in casa praful sa se adune de cateva degete pe mobilier, schimba lenjeria de pat cel putin o data pe saptamana, nu exagera cu produsele toxice pentru curatenie, renunta la fumat. Sunt cateva lucruri simple pe care le poti face in favoarea plamanilor tai.

3. Respira normal

Acest indemn pare un truism, insa multi oameni chiar nu stiu sa respire normal. Asta inseamna ca trebuie sa-si foloseasca in principal nasul, si nu gura. Respiratia pe gura indica probleme respiratorii ce ar trebui degraba rezolvate. In caz contrar capacitatea pulmonara se diminueaza, iar organele vitale vor suporta consecintele.

Insa atunci cand faceti sport sau doriti sa efectuati exercitii de respiratie (optati pentru mediile curate, aerul de munte sau cat mai putin contaminat) inspirati profund pe nas timp de 4 secunde, iar apoi expirati pe gura timp de 8 secunde, tinand buzele aproape inchise. In felul acesta va mariti capacitatea pulmonara.

4. Respirati cu abdomenul, nu cu pieptul!

Respiratia din diafragma – marele muschi ce separa cutia toracica de abdomen, creeaza un spatiu mai mare in plamani pentru ca acestia sa primeasca o cantitate mai mare de aer. Priveste-ti pieptul atunci cand respiri. Nu-i asa ca numai el se misca atunci cand primesti si apoi dai aerul afara? Pentru un aport mai mare de oxigen, intreg abdomenul trebuie sa fie angajat in respiratie.

sursa: http://romanialibera.ro

http://www.csid.ro