Semnificatiile zilei de 5 octombrie

Astazi sarbatorim Ziua Mondiala a Educatiei, desemnata de catre UNESCO in anul 1994. Data marcheaza semnarea, in 1966, a ”Recomandarii UNESCO si Organizatiei Internationale a Muncii privind statutul profesorilor” – in 1966 si a ”Recomandarii privind invatamantul superior” – 1997, acestea fiind principalele documente de referinta privind cadrele didactice la nivel international.

Tema zilei de anul aceste este “Predarea in conditii de pace si libertate da putere profesorilor”. Se subliniaza, astfel, necesitatea de a acorda sustinere profesorilor, in acord cu obiectivele dezvoltarii durabile ale Agendei 2030 a ONU. Printre obiectivele Agendei, amintim „asigurarea accesului la o educatie de calitate pentru toti, in mod egal, precum si promovarea posibilitatilor de invatare pe tot parcursul vietii”.

In 1895 are loc prima cursa ciclista contra cronometru pe sosea, langa Londra, pe un traseu de 50 de km.

In 1962 are loc premiera primului film din seria James Bond – Dr. No- cu Sean Connery si „Bond-Girl“ Ursula Andress.

In anul 2000 ia sfarsit regimul autoritar al lui Slobodan Milošević din Republica Federala Iugoslavia, odata cu demisia sa, in urma demonstratiilor de pe strazile din Belgrad.

In 1712 se naste Francesco Guardi, pictor italian; in 1713, Denis Diderot – filosof si enciclopedist francez; in 1864, Louis Lumière – regizor si producator francez, pionier al cinematografiei; in 1902, Zaharia Stancu – poet, prozator si ziarist român; in 1929, Catinca Ralea – realizatoare româna de emisiuni radio-tv; in 1967, Guy Pearce – actor si muzician australian, iar in 1975, Kate Winslet – actrita britanica.

In 1830 moare Dinicu Golescu, carturar si memorialist român; in 1880, Jacques Offenbach – compozitor francez de origine germana; in 2000, Catalin Hâldan – fotbalist român, iar in 2011, Steve Jobs – CEO al companiei Apple Inc.