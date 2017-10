Semnificatiile zilei de 4 octombrie

Astazi este Ziua Mondiala a Animalelor, initata de Organizatia Internationala pentru Protectia Animalelor in anul 1931. Data a fost aleasa in memoria Sfantului Francisc de Assisi, intemeietorul Ordinului Franciscan si protectorul animalelor.

Initial, aceasta zi era un apel pentru speciile de animale aflate in pericol de disparitie. Ulterior a devenit un prilej de a celebra toate animalele, dar sip e iubitorii acestora. Declaratia Universala a Drepturilor Animalelor a fost proclamata, la sediul UNESCO din Paris, in 1978. In urma cercetarilor s-a demonstrata ca prezenta animalelor de companie este benefica, putand stimula atat sanatatea fizica, cat si cea mentala a omului.

In 1830 ia nastere Belgia, in urma separarii sale de Olanda.

In 1883 pleaca primul Orient-Express pe ruta Paris-Varna. In 1895 are loc primul turneu de golf, la Newport (Rhode Island).

In 1929 se inaugureaza Studioul Teatrului National din Bucuresti, cu piesa lui Victor Ioan Popa – “Muscata din fereastra”, cu Liviu Rebreanu ca director al teatrului.

In 1957 este lansat Sputnik 1, primul satelit artificial al Pamantului, de pe cosmodromul Baikonur din URSS.

In 1960 SUA lanseaza in spatiu „Courrier IB”, primul satelit folosit in telecomunicatii.

In 2000 este inaugurat primul muzeu consacrat in exclusivitate legendarului component al formatiei Beatles, John Lennon, de catre Yoko Ono, in Tokio.

In 1873 se naste Gheorghe Titeica, matematician român, membru, vicepresedinte si secretar general al Academiei Române; in 1934, Mircea Albulescu – actor român de teatru si film; in 1943, Florian Pittis – actor român de teatru si film; in 1946, Susan Sarandon – actrita americana; in 1976, Alicia Silverstone, actrita americana; in 1977, Cabral Ibacka – actor român, iar in 1978, Marius Manole – actor român de teatru.

In 1669 moare Rembrandt, pictor olandez; in 1935, Jean Béraud – pictor francez; in 1970, Janis Joplin – cantareata americana, iar in 2002, André Delvaux – cineast francez.