Vitamina esențială pentru sănătatea pielii și părului

Vitamina C este o vitamină solubilă în apă, care nu poate fi depozitată de organism. Ea trebuie asimilată în fiecare zi din alimentele pe care le mâncăm. Doza zilnică de vitamina C poate fi luată din legume și fructe, deoarece unele dintre ele o conțin într-o cantitate mare.

Vitamina C este esențială pentru sănătatea pielii și a părului. Ea este cea care combate multe probleme dermatologice. Vitamina C poate fi luate din alimentele consumate, dar ea poate fi și aplicată direct pe piele și pe păr.

Vitamina C pentru păr

Vitamina C rezolvă trei probleme majore – albirea prematură, căderea părului și întărirea firelor de la rădăcină. Prepară-ți singură o mască, pe care o aplici pe păr.

Ai nevoie:

– 1 cartof fiert

– ½ ceașcă de coacăze

– 5 căpșuni

– ½ ardei gras roșu (tăiat felii)

Mod de preparare:

Pune într-un vas toate ingredientele, apoi procesează-le cu blenderul. Aplică pasta obținută pe păr înainte de a-l spăla. Lasă masca să acționeze 30 de minute, după care clătește cu apă călduță.

Vitamina C pentru piele

Vitamina C este esențială pentru încetinirea procesului de îmbătrânire, combaterea coșurilor și acneei. În plus, vitamina C stimulează producția de elastină și colagen, redându-i pielii fermitatea și elasticitatea. Iată o rețete de mască de față.

Ai nevoie de:

– 1 kiwi

– ½ cană papaia (cuburi)

– 1 lingură de miere

– 1 capsulă uleioasă de vitamina C

Mod de preparare și aplicare:

Curăță de coajă kiwiul, apoi taie-l felii. Pune într-un vas fructele și procesează-le câteva minute cu blenderul. Adaugă mierea și conținutul din capsulă și amestecă cu o lingură. Aplică pasta obținută pe fața curată, las-o să acționeze 15-20 de minute. După ce se usucă, clătește cu apă călduță.

Vitamina C pentru unghii

Vitamina C tratează unghiile fragile și cuticulele crăpate. Stoarce sucul de la o lămâie, pune-l într-un vas și ține unghiile în el 10-15 minute, după care clătește mâinile cu apă călduță. Vei observa că unghiile nu se vor mai îngălbeni. Repetă tratamentul natural de două ori pe zi.

