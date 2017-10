Horoscopul saptamanii 2 – 8 octombrie 2017

BERBEC

Dragoste – Treci printr-o perioada dificila pe plan amoros, mai ales ca nu esti sigura pe sentimentele tale si pe ceea ce iti doresti pe viitor, de aceea ar fi bine sa te gandesti foarte bine la decizia pe care o iei.

Bani – Ai probleme financiare si nu gasesti nicio solutie pentru a trece peste acest impas. Te imprumuti cu niste bani de la un amic, iar pe viitor ar trebui sa te gandesti de doua ori inainte de a face diferite cheltuieli.

Munca – Esti apreciata pentru munca pe care o faci, iar atmosfera este una favorabila dezvoltarii pe plan profesional. Urmeaza sa primesti spre coordonare un proiect important, ceea ce iti creeaza o stare de bine.

TAUR



Dragoste – Ai parte de o saptamana in care ti s-au pregatit numeroase surprize. Partenerul de viata incearca sa iti arate cat de mult tine la tine, de aceea iti face tot felul de cadouri si te trateaza ca pe o printesa. Bani – Ai exagerat cu cheltuielile in ultima perioada, iar acum esti in imposibilitatea de a-ti plati facturile si de a-ti acoperi cheltuielile curente, motiv pentru care esti nevoita sa te imprumuti cu bani de la apropiati. Munca – Chiar daca inceputul de saptamana e destul de agitat, cu activitati pe care nu le aveai programate, in a doua jumatate reusesti sa-ti organizezi programul asa cum trebuie si sa iti revii la normal cu treburile de la job.

GEMENI

Dragoste – Treci printr-o perioada dificila pe plan personal, mai ales ca de-abia ai trecut printr-o despartire dificila. Incearca sa vezi si partea buna a lucrurilor din aceasta situatie si sa te gandesti la timpul liber pe care il ai pentru tine.

Bani – Nu te confrunti cu probleme financiare, insa ar trebui sa fi mai atenta atunci cand vine vorba despre cheltuieli si sa faci niste economii, mai ales ca urmeaza o perioada in care vei fi nevoita sa cumperi numeroase cadouri.

Munca – Esti apreciata la locul de munca pentru ceea ce faci, iar asta reprezinta satisfactia maxima pentru tine. Esti motivata sa arati de ceea ce esti capabila, tinand cont ca observi ca nimic nu este in zadar.

RAC



Dragoste – Esti cicalitoare si posesiva, iar asta a ajuns sa iti strice relatia cu partenerul de viata, mai ales ca el nu ti-a oferit motive pentru un astfel de comportament. Daca nu vei lua atitudine cu privire la atitudinea pe care o arati fata de el, atunci vei avea de suferit.

Bani – Incerci sa faci economii, mai ales ca iti doresti ca in aceasta iarna sa petreci sarbatorile intr-o locatie inedita. Renunta la cheltuielile inutile si fa cateva mici sacrificii, tinand cont ca intr-un final va merita.

Munca – In ultima perioada nu te mai simti confortabil la job. Nu prea esti multumita de felul in care evolueaza lucrurile la actualul loc de munca si te gandesti din ce in ce mai serios sa faci o schimbare in acest sens.

LEU

Dragoste – Te-ai saturat de felul in care se comporta partenerul de viata cu tine. Nu mai aveti nimic in comun, iar certurile sunt din ce in ce mai dese. Ar fi momentul potrivit pentru a lua o decizie cu privire la viitorul vostru. Bani – Faci eforturi majore pentru a-ti rezolva problemele financiare cu care te-ai confruntat in ultima perioada, insa o cheltuiala neprevazuta iti da toate planurile peste cap. Munca – Esti pe ultima suta de metri cu finalizarea unui proiect important de la job, de aceea intreaga saptamana iti organizezi programul in asa fel incat sa termini la timp tot ce ai de facut.

FECIOARA



Dragoste – A trecut perioada in care iti doreai relatii pasagere, doar pentru distractie, iar in ultimul timp tanjesti dupa ceva serios, care sa iti ofere stabilitatea de care ai nevoie pentru a evolua.

Bani – Un prieten bun iti cere ajutorul intr-o problema delicata, iar tu faci tot ce este posibil pentru a-i fi de folos, chiar daca asta implica sa-l imprumuti si cu o suma importanta de bani.

Munca – Esti deranjata de felul in care se comporta anumiti colegi cu tine si esti hotarata sa iei atitudine in acest sens, mai ales ca nu esti singura care se simte lezata de rautacismele lor. Iei atitudine, iar in urma unei discutii serioase, reusesti sa rezolvi o parte dintre probleme.

BALANTA



Dragoste – Treci printr-o perioada dificila pe plan amoros. Ai aflat niste informatii despre partenerul de viata care iti schimba complet parerea despre el si care te obliga sa iei o decizie grea.

Bani – Planul pe care ti l-ai facut cu privire la cheltuielile lunare incepe sa dea roade, iar acum te poti bucura de primii bani pe care i-ai economisit. Continua in acest stil, iar lucrurile vor fi din ce in ce mai bune pe plan financiar.

Munca – Se anunta o saptamana dificila la job. Esti distrasa si nu reusesti sa te concentrezi la ceea ce ai de facut, motiv pentru care ramai in urma cu proiectele la care lucrezi.

SCORPION

Dragoste – Incerci sa treci peste o relatie care ti-a provocat numai probleme, insa nu-l poti uita pe barbatul pe care l-ai iubit cu atata pasiune. Desi stii ca ar trebui sa renunti, nu te poti abtine sa te intrebi cum ar fi viata ta daca ati fi din nou impreuna.

Bani – Ai economisit niste bani in ultima perioada, asa ca te gandesti sa incepi sa cumperi cadouri pentru sarbatorile de iarna, mai ales ca nu vrei sa lasi totul pe ultima suta de metri.

Munca – La job lucrurile sunt destul de linistite si ai intrat intr-o rutina care iti prieste. Te concentrezi asupra proiectelor la care lucrezi si incerci sa-ti faci treaba cat mai bine.

SAGETATOR

Dragoste – Vrei sa distrugi monotonia din cuplu, mai ales ca in ultima perioada te-ai cam distantat de partenerul de viata. Pregatesti o saptamana plina de surprize pentru el, iar in week-end plecati intr-o escapada romantica. Bani – Nu iti regasesti echilibrul financiar dupa o perioada in care ai cheltuit fara sa te gandesti ca o sa ramai fara bani. Incerci sa faci niste economii, insa ai inca foarte multe datorii de acoperit. Munca – Esti hotarata sa treci la un alt nivel in ceea ce priveste evolutia profesionala, de aceea incepi sa cauti cursuri si activitati care sa te ajuta in acest proces de redescoperire.

CAPRICORN



Dragoste – A trecut ceva vreme de cand nu ai mai simtit fluturasi in stomac, iar in aceasta saptamana se pare ca situatia se va rezolva in acest sens. Intalnesti un barbat cu care descoperi ca ai multe lucruri in comuni si te hotarasti sa-i oferi o sansa.

Bani – Esti multumita de situatia financiara, chiar iti permiti cateva mici extravagante. Ai amanat destul de mult sa-ti reinoiesti garderoba, insa a venit momentul sa iti faci si aceasta placere.

Munca – Au inceput sa apara primele probleme la job, dar care nu sunt cauzate de tine. Colegii incep sa fie invidiosi pe succesul tau, iar asta ii determina sa te vorbeasca pe la spate.

VARSATOR

Dragoste – Te simti bine in relatia actuala, mai ales ca partenerul de viata iti demonstreaza in fiecare zi cat de mult tine la tine. Esti hotarata sa duci lucrurile la un alt nivel, asa ca bucura-te de aceasta perioada.

Bani – Astrele sunt de partea ta, asa ca nu te poti plange de problemele pe plan financiar. Chiar ar fi indicat sa profiti de aceasta sansa si sa te gandesti la diverse activitati care sa-ti rotunjeasca veniturile.

Munca – Ai inceput sa-ti cauti un alt loc de munca, deoarece la actualul simti ca nu mai ai parte de nicio provocare. Vrei sa-ti depasesti limitele, asa ca iti doresti un mediu profesional in care sa-ti fie apreciate calitatile.

PESTI



ragoste – Te-ai saturat de nepasarea cu care esti tratata de partenerul de viata si esti hotarata sa faci o schimbare pe plan personal si sa te bucuri de libertate alaturi de prietenele tale pentru o anumita perioada de timp.

Bani – Ai investit intr-un proiect destul de indraznet, iar acum te bucuri de rezultatele nesperate, adica o suma importanta de bani cu care iti poti rezolva o mare parte dintre problemele financiare cu care te confruntai in ultima perioada.

Munca – Ai parte de o saptamana aglomerata, in care sedintele parca nu se mai incheie, iar timpul zboara fara sa-ti dai seama. Organizeaza-ti mai bine timpul, altfel vei avea de pierdut.