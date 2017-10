Semnificatiile zilei de 30 septembrie

Astazi este Ziua Internationala a Traducatorilor, marcatain 1991 de Federatia Internationala a Traducatorilor, sub egida UNESCO.

Scopul unei asemenea zile este de a sublinia importanta profesiei de traducator si a multilingvismului. Data aleasa il celebreaza pe Sfantului Ieronim care, in secolul al III-lea, a tradus Biblia din limbile ebraica, aramaica si greaca in limba latina. Traducatorii, interpretii si terminologii, mediatori au o responsabilitate speciala in ceea ce priveste conservarea multilingvismului si promovarea unei interactiuni armonioase intre toate limbile lumii.

Tema de anul acesta aminteste de sloganul Uniunii Europene, “Unitate in diveristate”, si anume “Dezbinare si diversitate”. Asociatia Traducătorilor din România a fost infiintata in 2005 si este membru in cadrul Federatiei Internationale a Traducatorilor.

In 1846 are loc prima extractie de dinti sub anestezie din lume, executata lui Eben Frost de catre William Thomas Green Morton.

In 1882 este pusa in functiune prima hidrocentrala din lume, in Statele Unite ale Americii, in Wisconsin.

In 1972 este ianugurat, in Suedia, Podul Öland, unul dintre cele mai lungi poduri din Europa, ce masoara 6.072 metri.

In 1990 se semneaza “Declaratia mondiala privind supravietuirea, protejarea si dezvoltarea copiilor” la New York, in cadrul “Conferintei Mondiale la Nivel Inalt” consacrata conditiei copilului.

In 1907 se naste Nevill Francis Mott, fizician englez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica in 1977; in 1928, Elie Wiesel – scriitor, ziarist si filosof american nascut in România, laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 1986; in 1957, Fran Drescher – actrita nord americana; in 1964, Monica Bellucci – actrita italiana; in 1975, Marius Urzica – gimnast si antrenor român; in 1983, Andreea Madalina Raducan – gimnasta româna, iar in 2002, Maddie Ziegler – dansatoare, actrita si model american.

In 1882 moare Mihail Pascaly, actor, autor dramatic si traducator român; in 1955, Mihail Cehov – actor, regizor si scriitor rus si James Dean – actor american; in 1990, Patrick White – scriitor australian, laureat al Premiului Nobel pentru Litertura in 1973, iar in 2007, David Ohanesian – bariton român de etnie armeana.