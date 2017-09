Semnificatiile zilei de 28 septembrie

In 1858 fotograful englez, William Usherwood, fotografiaza pentru prima oara o cometa – cometa Donati.

In 1884 este inaugurat tronsonul de cale ferata Adjud – Targu Ocna.

In 1925 Alexander Fleming – biolog si farmacolog scotian – observa in laborator cum un mucegai omoara bacterii, descoperind actuala penicilina.

In 1961 Siria paraseste Republica Araba Unita, in urma loviturii militare de la Damasc.

In 2000 Danemarca refuza aderarea la moneda euro, in urma unui referendum la care 53,2% din populatie voteaza in acest sens.

In 1803 se naste Prosper Mérimée, scriitor francez; in 1852, Henri Moissan – chimist francez, parintele fluorului, laureat Nobel pentru Chimie in 1906; in 1882, Vasile Parvan – istoric, eseist si arheolog român; in 1901, Ed Sullivan – om de televiziune american; in 1924, Marcello Mastroianni – actor italian; in 1960, Jennifer Rush – cantareata americana; in 1968, Naomi Watts – actrita britanico-australiana, iar in 1987, Hilary Duff – actrita si antareata americana.

In 1876, moare Costache Negri, poet si politician român; in 1891, Herman Melville – scriitor american; in 1895, Louis Pasteur – chimist si microbiolog francez, parintele pasteurizarii alimentelor si a vaccinului antirabic; in 1966, André Breton – poet francez, eseist, editor si critic, sef initiator si unul dintre fondatorii curentului cultural suprarealism; in 2003, Elia Kazan – regizor american de origine greaca, iar in 2016, Șimon Peres – presedinte al Israelului si laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 1994.