46 de motive sa bei mai multa apa

Apa inseamna 70% din corpul nostru, iar acest adevar cunoscut de sute de ani ar trebui sa fie suficient pentru ca fiecare dintre noi sa consume mai multe lichide si sa ajunga la necesarul sau zilnic. Totusi, foarte putine persoane realizeaza importanta apei in alimentatie, ajungand rareori sa consume cantitatea zilnica de care organismul lor are nevoie pentru a functiona normal.

Ce se intampla daca bei putina apa?

Risti sa faci astm pentru ca plamanii nu se hidrateaza suficient, poti dezvolta o boala cardio-vasculara dupa varsta de 30 de ani, pielea se usuca si se irita mai repede, migrenele si starile de nervozitate se instaleaza mult mai usor deoarece organele, tesuturile si creierul nu sunt irigate suficient.

Cata apa trebuie sa bei zilnic, in functie de greutate

Fiecare 10 kg din greutate impun 330 ml apa, adica 33 ml per kilogram. Astfel, fiecare dintre noi isi poate calcula usor necesarul zilnic, inmultind 33 cu greutatea sa. De exemplu, o persoana cu greutatea de 60 kg are nevoie de 1980 ml de apa zilnic, in timp ce o persoana cu greutatea de 80 kg are nevoie de 2640 ml de apa in fiecare zi.

In anul 2003, medicul nutritionist F. Batmanghelidj a publicat cartea “Water and Salt” – o carte sub forma de studiu despre apa si sare in alimentatia omului. Medicul a subliniat 45 de motive vitale pentru care trebuie sa atingem zilnic necesarul de apa:

1. Fara apa nu exista viata.

2. Lipsa apei incetineste sau stopeaza anumite functii ale organismului.

3. Apa este o importanta sursa de energie si tine permanent corpul in miscare.

4. Furnizeaza energia electrica si magnetica a fiecarei celule din organism.

5. Este un liant in arhitectura structurilor celulare.

6. Dar si factorul principal in prevenirea degradarii ADN-ului. Cu cat mai putina apa bei, pe termen lung, cu atat mai lezata va fi structura ADN-ului tau.

7. Consumul de apa creste eficienta sistemului imunitar.

8. Fara un consum adecvat de apa alimentele nu pot fi procesate, metabolizate si asimilate corespunzator.

9. Orice aliment, daca nu este asociat cu consumul de apa, are valoare 0 pentru organism.

10. Apa intensifica asimilarea elementelor nutritive din alimentele consumate.

11. Este folosita pentru transportul si, dupa caz, eliminarea tuturor substantelor din corp. Practic, cu cat mai multa apa consumam, cu atat organismul va retine mai usor elementele nutritive si le va elimina mai repede pe cele daunatoare.

12. Creste eficienta hematiilor in procesul de colectare a oxigenului in plamani.

13. Iar la nivelul fiecarei celule ajuta la patrunderea oxigenului si, apoi, la eliminarea deseurilor metabolice.

14. Apa duce deseurile metabolice, din diferite zone ale corpului, catre ficat si rinichi pentru a fi eliminate.

15. Este principalul lubrifiant al articulatiilor. Daca auzi cum iti scartaie oasele sau genunchii/coatele te dor dupa fiecare sesiune de exercitii, bea mai multa apa si vei observa diferenta in bine.

16. Este folosita de discurile intervertebrale pentru a amortiza socurile. Cu cat vei bea mai putina apa, cu atat discurile coloanei vertebrale se vor deshidrata si vor fi mai sensibile.

17. Poate nu stiai, dar este si un bun laxativ.

18. Apa ajuta la scaderea riscului de a face accident vascular cerebral.

19. Previne si obstructia arteriala la nivelul inimii si creierului.

20. Apa este esentiala pentru reglarea temperaturii organismului.

21. Si foarte importanta pentru toate procesele ce au loc la nivel cerebral.

22. Apa inlesneste activitatea neurotransmitatorilor, astfel ca fara apa pur si simplu nu ai mai putea sa iti coordonezi miscarile, gandurile si reactiile la stimuli.

23. Ba chiar ajuta la producerea tuturor tipurilor de hormoni, ceea ce este absolut vital pentru organism.

24. Poate preveni ADHD. Asadar viitoarea mama, in timpul sarcinii, trebuie sa bea multa apa.

25. Apa creste rezistenta persoanei in cauza la efort fizic si intelectual.

26. Si impiedica imboldul catre dependent de alcool, tutun sau cafea.

27. Apa reduce stresul si anxietatea. Reversul este, bineinteles, valabil: bei putina apa, esti mult mai predispus la stres si stari de nervozitate.

28. Apa induce un ritm normal al somnului.

29. Si ajuta organismul in perioadele de oboseala si de convalescenta.

30. Apa sporeste elasticitatea pielii.

31. Si da stralucire ochilor.

32. Consumul de apa previne aparitia glaucomului.

33. Si echilibreaza hematopoieza – procesul de producere, multiplicare si specializare a celulelor sangelui in maduva osoasa.

34. Apa dilueaza si fluidifica sangele, prevenind trombozarea.

bea mai multa apa35. Apa intareste sistemul imunitar.

36. Consumul de apa diminueaza durerile premenstruale.

37. Apa formeaza, cu ajutorul batailor cardiace, fluxurile sangvine care impiedica formarea trombilor.

38. Organismul uman nu depoziteaza apa, ci o foloseste intens, zilnic, la sute de procese. De aceea, trebuie sa consumam apa zi de zi, in cantitatile recomandate.

39. Deshidratarea impiedica producerea hormonilor sexuali.

40. Cand bei apa separi senzatia de sete de senzatia de foame.

41. In curele de slabire, apa este un element esential si asta nu pentru ca ar induce senzatia de satietate.

42. Deshidratarea face sa creasca subtantele toxice din organism.

43. Consumul echilibrat de apa scade greturile matinale din timpul sarcinii.

44. Sau impiedica scaderea capacitatii de memorie, odata cu inaintarea in varsta.

45. Este cea mai buna bautura, cu 0 reactii adverse. Bineinteles, vorbim despre cea curata, nu despre cea de la robinet, plina de clor si, eventual, cu impuritati.

Acum ai suficiente motive sa bei apa? Calculeaza-ti necesarul zilnic, inmultind 33 ml cu greutatea ta, apoi ai grija sa atingi acest obiectiv in fiecare zi!

Sursa: www.graffitifoods.ro