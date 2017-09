Semnificatiile zilei de 26 septembrie

Astazi este Ziua Europeana a Limbilor si Ziua Mondiala a Contraceptiei.

Ziua Europeana a Limbilor este initiate de Consiliul Europei in 2001 – Anul European al Limbilor Vorbite. Mesajul acestei zile subliniaza importanta invatarii limbilor straine, cheia unei mai bune comunicari interculturale. In toata lumea se vorbesc peste 6000 de limbi, dintre acestea 225 sunt limbi europene, iar mai mult de jumatate din populatia globului este bilingva sau plurilingva. Mai mult de jumatate dintre cetatnii europeni declara ca vorbesc o limba straina, iar mai mult de un sfert vorbesc chiar doua limbi straine. Dintre cetatenii UE, 38% vorbesc si limba engleza, 14% franceza sau germana, 7% rusa, 5% spaniola si 3% italiana, pe langa limba materna. UE are ca obiectiv pentru copii invatarea a cel putin doua limbi straine, promovand invatarea limbilor straine si diversitatea lingvistica prin programele Socrates si Leonardo da Vinci, o politica in domeniul educatiei care a debutat prin programul Lingua, in 1990.

Ziua Mondiala a Contraceptiei a fost marcata in 2007, sub sloganul “Planificarea familiei mele conteaza!”. Aceasta zi are ca scop cresterea gradului de constientizare asupra contraceptiei si facilitarea accesului tinerilor la informatii privind sanatatea lor sexuala si reproductiva. OMS ne informeaza ca, desi metodele contraceptive sunt astazi la indemana tuturor, din lipsa de informare inca se inregistreaza un numar mare de nasteri nedorite si foarte multe avorturi. Conform datelor UNICEF, 60% din adolescentele aflate la varsta de 15-19 ani, active sexual, nu au folosit niciodata metode contraceptive. In prezent, cea mai mare rata a avorturilor din Europa se inregistreaza in România, numarul lor fiind de 480 pentru fiecare 1.000 copii nascuti vii, procentul fiind dublu fata de media Uniunii Europene.

In 1874 are loc prima competitie internationala a sportului românesc, la Bucuresti – un concurs international de tir, tragere la semn.

In 1960 are loc prima dezbatere electorala televizata, la Chicago, inaintea alegerilor prezidentiale din SUA, intre Richard Nixon si John F. Kennedy.

In 2002 este inaugurat primul sistem de iluminare stradala inteligent, in Timisoara, care permitea ca pe timpul noptii, cand traficul scade foarte mult, sa se reduca nivelul de iluminare fara a se afecta siguranta circulatiei, cu un consum energetic redus cu pana la 30%.

In 1888 se naste T.S. Eliot, poet și dramaturg anglo-american, laureat Nobel pentru Literatura in 1948; in 1907, Dan Botta – poet, eseist si dramaturg român; in 1919, Matilde Camus – poeta spaniola; in 1950, Dan Grecu – gimnast si antrenor roman, iar in 1956, Linda Hamilton – actrita americana.

In 1909 moare Apcar Baltazar, pictor român de etnie armeana; in 1998, Ion Dumitriu – pictor român; in 2008, Paul Newman – actor si regizor american, iar in 2016, Ioan Gyuri Pascu – muzician si actor român.