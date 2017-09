Semnificatiile zilei de 25 septembrie

In 1872 se inaugureaza Gara de Nord din Bucuresti odata cu deschiderea primei linii ferate pe ruta Bucuresti – Ploiesti.

In 1921 se inaugureaza prima autostrada din lume, AVUS, denumita dupa societatea care a construit-o, Automobil-Verkehrs und Übungs-Straße GmbH, in Berlin.

In 1976 ia fiinta trupa U2, in Dublin, in casa lui Larry Mullen, bateristul trupei.

In 1981 Sandra Day O’Connor devine prima femeie investita in functia de judecator asociat al Curtii Supreme de Justitie a SUA.

In 1991 incepe “Mineriada din 1991”, odata cu sosirea minerilor din Valea Jiului in Gara Baneasa.

In 2005 Fernando Alonso devine cel mai tanar campion mondial de Formula 1 la Grand Prix-ul din Brazilia, detronandu-l pe Michael Schumacher.

In 1881 se aste Panait Cerna, poet român; in 1913, Maria Tanase – interpreta de muzica populara româneasca; in 1914, Marcel Marcian – prozator român; in 1936, Ileana Sararoiu – interpreta de muzica populara româneasca;in 1944, Michael Douglas – actor si producator american de film; in 1952, Christopher Reeve – actor american de film; in 1968, Will Smith – actor si rapper american; in 1969, Catherine Zeta-Jones – actrita de origine galeza, iar in 1987, Monica Niculescu – jucatoare româna de tenis.

In 1849 moare Johann Strauss – tatal, compozitor austriac; in 1970, Erich Maria Remarque – scriitor german; in 1994, Mark Alexander Abrams – sociolog britanic, iar in 2003, Franco Modigliani – economist italian, laureat Nobel pentru Economie in 1986.