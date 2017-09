Horoscopul saptamanii 25 septembrie – 1 octombrie 2017

BERBEC

Dragoste: Atitudinea pe care o afisezi in ultima perioada in relatia ta il poate face pe partenerul tau sa se simta neglijat. Incearca sa ii acorzi mai multa atentie, acest lucru te va face fericit si pe tine.

Bani: Este o perioada buna, destul de productiva si plina de surprize. Fii atent, insa, si fa cheltuieli cu moderatie pentru a fi sigura ca perioada buna nu se incheie subit.

Munca: Poti ramane in urma daca nu acorzi suficienta atentie organizarii. Incearca sa nu mai amani proiectele pe care le ai si sa iti faci treaba din timp.

TAUR



Dragoste: Taurii simt nevoia sa petreaca ceva timp singuri in aceasta perioada. Chiar daca primesc tot felul de semnale din partea persoanei iubite, nu au starea necesara pentru a le acorda suficienta atentie celor dragi. Bani: Nativii pot primi o veste care le da planurile peste cap si ii face sa ia atitudine intr-o chestiune legata de bani. Se asteptau la o marire de salariu sau la un venit suplimentar, insa acesta nu isi va face simtita prezenta. Munca: Una sau mai multe persoane din jurul tau iti cer ajutorul in ceea ce priveste serviciul. Iti place sa dai sfaturi si participi cu drag la proiecte care nu te privesc in mod personal.

GEMENI

Dragoste: Incerci sa recuperezi o parte din timpul pierdut si iti inviti partenerul intr-o vacanta sau cel putin la o iesire in oras. Decizia ta vine exact la timp pentru ca el incepuse sa isi piarda rabdarea.

Bani: Nu stai foarte bine la capitolul financiar, insa nici nu exista motive prea mari pentru ingrijorare. Ai reusit sa pui la punct cateva planuri pe care le aveai, iar acum nu vor aparea cheltuieli neprevazute.

Munca: Este indicat sa te tii departe de conversatiile neplacute de la locul de munca. Ai o stare de spirit care te va duce spre un conflict cu colegii si cel mai bine ar fi sa nu te implici deloc in problemele lor.

RAC



Dragoste: Esti prinsa in tot felul de planuri, care te solicita peste masura si nu prea iti lasa timp de petrecut cu persoana iubita. Concentreaza-te pe rand la fiecare pentru a nu o neglija.

Bani: Incerci sa recuperezi o suma de bani pe care ai investit-o in mod eronat sau pe care ai imprumutat-o cuiva. Indiferent de situatie, te bazezi pe acestia pentru ca nu stai foarte bine in ceea ce priveste venitul din aceasta perioada.

Munca: Ai tot amanat sa iei o decizie la locul tau de munca, iar saptamana aceasta vei fi nevoita sa faci asta cu orice pret. Era si timpul, situatia nu mai suporta amanare.

LEU

Dragoste: Este momentul sa te ocupi mai mult de viata ta de cuplu. Toate activitatile pe care le-ai avut in ultima perioada te-au extenuat si nu iti doresti decat sa petreci timp cu persoane care tin la tine. Bani: Ai cateva probleme financiare, insa lucrurile nu se agraveaza prea tare. Trebuie sa iei cateva decizii in legatura cu viitoarele cheltuieli in asa fel incat sa poti sa iti faci un plan financiar pe o perioada mai lunga de timp. Munca: Este recomandat sa nu incepi proiecte noi in cursul acestei saptamani. Cel mai bine ar fi sa le duci la capat pe cele existente deja in planul tau pentru ca si asa ai o perioada extrem de aglomerata. FECIOARA

Dragoste: Fecioarele pot avea parte de o surpriza din partea partenerului. Nu au mai petrecut de mult timp o seara romantica, asa ca saptamana aceasta se poate ivi ocazia perfecta pentru ceva de genul acesta.

Bani: Esti invitata la un eveniment care te face sa ai cheltuieli care nu se aflau pe lista ta de saptamana aceasta. Chiar si asa, pusculita ta nu are prea mult de suferit si lucrurile merg bine la acest capitol pentru tine.

Munca: Reusesti sa te faci remarcata de o persoana foarte importanta de la locul tau de munca si chiar te poti gasi in situatia in care trebuie sa demonstrezi ca esti un bun lider si in momentele in care nu stii la ce sa te astepti.

BALANTA



Dragoste: Balantele afiseaza o relaxare care nu le sta in obisnuinta la capitolul amoros. Fie sunt implicate intr-o relatie serioasa, fie faptul ca sunt singure nu le deranjeaza deloc. In orice caz, este liniste si pace la acest capitol pentru ele.

Bani: Ai parte de mai multe activitati decat ti-ai fi dorit si asta te face sa cheltuiesti sume mai mari de bani decat te-ai fi asteptat. Incearca sa fii chibzuita, altfel la finalul acestei saptamani nu vei mai dispune de alti bani pentru distractie.

Munca: Esti o persoana foarte sociabila, insa cand vine vorba de locul de munca este de preferat sa lasi pe planul doi glumele. Exista persoane care se pot simti deranjate de atitudinea ta prea vesela.

SCORPION

Dragoste: Partenerul de viata simte nevoia sa iti atraga atentia in legatura cu unele lucruri pe care le faci. Exista momente in care atitudinea ta il deranjeaza si nimic nu va va face mai bine decat o discutie serioasa despre asta.

Bani: Ai o perioada foarte aglomerata si oricat de mult ti-ai dori sa te rasfeti, pusculita ta e in perfecta siguranta: nu ai deloc timp sa iesi la cumparaturi si nici sa participi la tot felul de evenimente care ar putea reprezenta o amenintare financiara.

Munca: Incearca sa scappi de stresul acumulat in ultima vreme, pentru ca te poate pune in situatii neplacute la locul de munca. Unii dintre colegii tai vor avea tendinta de a iti atrage atentia, in special pentru ca nu ai rabdare sa iti argumentezi solid opiniile.

SAGETATOR

Dragoste: Saptamana aceasta, mai mult ca niciodata, simti ca ai motive de gelozie. Incearca sa iti temperezi sentimentele si discuta cu partenerul tau despre ceea ce te deranjeaza. Bani: Pot exista mici castiguri financiare inca de la inceputul acestei saptamani. Chiar daca nu este vorba despre suma mari de bani, nici achizitiile pe care le planuiesti nu sunt foarte costisitoare, asa ca orice venit in plus nu poate decat sa te bucure. Munca: Situatia tensionata de la serviciu nu este deloc in avantajul tau. Profita de atentia pe care ti-o acorda superiorii tai si incearca sa iti exprimi ideile de asa maniera incat sa nu creezi un conflict si mai mare.

CAPRICORN



Dragoste: Spre sfarsitul saptamanii poti pleca intr-o excursie cu persoana iubita pentru ca aveti o dispozitie incredibila pentru distractie. Poate fi un moment ideal pentru a va apropia si mai mult.

Bani: Nu este deloc indicat sa faceti cheltuieli prea mari in perioada urmatoare. Desigur ca simtiti nevoia sa va bucurati de banii pe care ii castigati, insa se pot ivi tot felul de cheltuieli neprevazute care va pot pune situatia financiara in pericol.

Munca: Sunteti in forma maxima si asta va aduce beneficii la locul de munca. Nu doar ca sunt sanse sa va atingeti obiectivele stabilite, ba chiar le puteti depasi cu brio. Este o perioada buna pentru voi din punct de vedere profesional.

VARSATOR

Dragoste: Se pot isca discutii aprinse cu partenerul de viata, in special daca nu aveti o atitudine deschisa, in aceasta perioada. Unul dintre voi trece printr-o perioada stresanta, iar asta va poate crea probleme.

Bani: Ai senzatia ca munca pe care o depui nu este rasplatita suficient, in special cand vine vorba de beneficiile banesti. Chiar daca ai parte de castiguri financiare suplimentare in ultima perioada, simti nevoia sa porti o discutie oficiala cu superiorii tai de la locul de munca.

Munca: Te implici peste masura in proiectele profesionale pe care le ai, chiar si atunci cand asta inseamna sa iti neglijezi viata personala. Incearca sa cauti un echilibru daca nu vrei ca asta sa se intoarca impotriva ta.

PESTI



Dragoste: Romantismul tau nu este la cote maxime, in special pentru ca simti nevoia sa te comporti la fel ca partenerul tau de viata, care pare ca nu iti acorda suficienta atentie pentru ca tu sa fii pe deplin multumita.

Bani: Esti destul de precauta cand vine vorba de bani, mai ales ca in ultima perioada simti ca ai facut cheltuieli nechibzuite. Decizia de a fi mai atenta la sectorul financiar vine exact la timp. Ai nevoie sa te stabilizezi la acest capitol.

Munca: Pot avea loc schimbari profesionale. Exista nemultumiri pe care le ai de mult timp si care se pot rezolva, in sfarsit, indiferent ca ramai sau nu la acelasi loc de munca de pana in prezent.