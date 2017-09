Semnificatia zilei de 24 septembrie

In 1852 este inaltat deasupra Parisului primul balon dirijabil cu aer, cu forma de fus, lungime de 44 m si umplut cu 2500 mc de hidrogen, avandu-l la bord pe inginerul francez Henri Giffard.

In 1906 Parcul National Devils Tower este declarant primul monument national din SUA.

In 1948 se infiinteaza firma Honda, luand numele dupa intemeietorul sau, Soichiro Honda.

In 1957 este inaugurat cel mai mare stadion din Europa, Camp Nou, in Barcelona.

In 1970 este adus pe pamant, pentru prima oara, sol lunar, de catre capsula de intoarcere a statiei automate “Luna-16”, apartinand URSS.

In 1998 se realizeaza primul transplant mondial de mâna, de catre o echipa internationala de chirurgi, la Lyon.

In 1785 se naste Christian Flechtenmacher, jurist român; in 1896, F. Scott Fitzgerald – scriitor american; in 1916, Aurel Giroveanu – compozitor român; in 1936, Jim Henson – creatorul celebrului Show Muppet, iar in 1941, Lucia Hossu-Longin – jurnalista româna.

In 1994 moare Grigore Popa, eseist, poet si filosof român; in 1998, Irina Eliade – traducatoare si prozatoare româna, iar in 2005, Tommy Bond – actor american.