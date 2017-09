Semnificatiile zilei de 22 septembrie

Astazi este Ziua Europeana fara Masini, initiata in 1998, de Franta. Incapand cu urmatorul an, Comisia Europeana, sustinuta si promovata de UE, instituie aceasta sarbatoare pe intreg continental European. Ulterior, idea acestei zile a prins contur si in orase ca Seul, Tokyo, Montreal etc. Astfel, in centrul marilor orase europene este oprit traficul pret de cateva ore pentru ca populatia sa se poata bucura de linistea orasului si de aerul mai putin poluat.

Scopul zilei este constientizarea populatiei asupra necesitatii protejarii mediului inconjurator. Evenimentele planificate in aceasta zi includ ateliere de sensibilizare si de informare asupra acestui aspect cotidian, dar si masuri inovatoare menite sa incurajeze mersul pe jos, mersul cu bicicleta si folosirea transportului public. De exemplu, in Tallinn cetatenii beneficiaza in aceasta zi de gratuitate la transportul public, pe baza permisului de conducere, iar in Aveiro, sunt organizate expozitii cu vanzare de biciclete de ocazie.

In 1851 Quebec devine capitala Canadei in pofida orasului Toronto.

In 1862 sclavii negri din SUA devin lberi gratie presedintelui Abraham Lincoln, emitentul Proclamatiei de Emancipare.

In 1877 are loc prima convorbire telefonica, realizata intre orasele Montreal si Quebec. In 1888 apare primul numar din National Geographic Magazine.

In 1903 este brevetat cornetul pentru ingehtata, de catre Italo Marchiony.

In 1904 are loc prima cursa automobilistica, organizata de ACR, pe traseul Bucuresti-Giurgiu-Bucuresti, una din primele din tara noastra si din Europa de Est.

In 1931 Constantin Brancusi este decorat cu ordinul “Meritul cultural pentru arta plastica”, la propunerea lui Nicolae Iorga – presedintele Consiliului de Ministri.

In 1981 se deschide oficial trenul de mare viteza francez, TGV – Train a Grande Vitesse.

In 1831 se naste Grigore Cobalcescu, geolog si paleontolog român, membru al Academiei Române; in 1920, George Zarnea – medic si biolog român, membru al Academiei Române; in 1829, Dinu Cocea – regizor si scenarist român; in 1838, Augustin Buzura – scriitor român, membru al Academiei Române, iar in 1958, Andrea Bocelli – tenor italian.

In 1975 moare Enrico Bompiani, matematician, unul dintre fondatorii Uniunii Internationale de Matematica, membru de onoare al Academiei Române; in 1998, Irving Berlin – compozitor american, iar in 2007, Marcel Marceau – actor francez.