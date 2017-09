Coenzima Q10 – cu ce ne ajută această vitamină și în alimente o găsim

Coenzima Q10 este produsa de corpul uman si este necesara pentru functionarea tuturor celulelor. Este o substanta liposolubila asemanatoarea vitaminelor, care se gaseste in mod natural in organism si are un rol critic in producerea energiei ATP prin metabolizarea carbohidratilor si grasimilor (95% din energia organismului este generata astfel). Coenzima Q10 se gaseste in aproape fiecare celula din organism (in mitocontria celulara, care este si “uzina celulei”).

Al doilea rol important este cel de antioxidant. Antioxidantii lupta cu particulele nocive din organism cunoscute sub numele de radicali liberi, care dauneaza membranelor celulare si pot provoca chiar moartea celulelor. Oamenii de stiinta cred ca radicalii liberi contribuie la procesul de imbatranire, precum si intr-o serie de probleme de sanatate, inclusiv boli de inima si cancer. Antioxidantii, cum ar fi CoQ10, pot neutraliza radicalii liberi si pot ajuta la prevenirea unora dintre daunele pe care le provoaca acestia.

Unii cercetatori cred ca CoQ10 ajuta inima, deoarece poate imbunatati producerea de energie in celulele, in scopul prevenirii formarii cheagurilor de sange.

Beneficii

Numeroase cercetari au dovedit ca imbunatateste starea persoanelor care sufera de boala Alzheimer, are efect antiimbatranire, prin protectia oferita de aceasta in stresul oxidativ si imbunatateste functiile mitocondriale.

Deoarece este implicata in producerea de energie, ea poate marii performanta fizica si mentala prin imbunatatirea ritmului cardiac si a oxigenarii. Aceste imbunatatiri au fost semnificative la doar cateva saptamani de la administrarea de coenzima Q10.

Utilizare medicala

Doza zilnica recomandata de Coenzima Q 10 este de 30 pana la 100 mg pe zi, luate in doze divizate, insa valoarea recomandata poate ajunge si la 200-400 mg pe zi, la persoanele cu boli de inima, diabet sau tensiune.

Coenzima Q10 este solubila in grasimi (liposolubila), asa ca este mai bine absorbita daca este luata cu o masa care contine ulei sau grasime.

Efectul clinic nu este imediat si poate dura pana la opt saptamani.

Recomandari

Acest nutrient este benefic in afectiuni cardiovasculare si se banuieste ca joaca un rol pozitiv in tulburari cognitive sau neurodegenerative, dar sunt necesare mai multe studii. S-ar parea oportun sa se completeze cu acest nutrient, ca parte a unui regimuri pe termen lung, in special pentru cei cu afectiuni cardiovasculare. Tratamentului de lunga durata cu 10-30 mg pare a fi o optiune rezonabila pentru multe persoane. Este mai bine absorbit intr-o baza uleioasa si in scop practic se “ambaleaza” intr-o capsula. Cele mai multe dintre capsulele de coenzima Q10 variaza de la 10 mg la 200 mg.

Surse

In general, coenzima Q10 este disponibila in trei tipuri de alimente: peste, organe animale (inclusiv ficat , rinichi si inima) si in germenii de cereale integrale, spanac si broccoli. Sursele cele mai concentrate de coenzima Q – cum ar fi inima sau rinichi – contin aproximativ 2-3 miligrame de coenzima Q la 100 de grame de inima sau de rinichi. Germenii de cereale, contin mai putina coenzima Q10, insa, contin de asemenea vitamina E in cantitati de 5-10 UI pe 100gr, iar vitamina E lucreaza impreuna cu coenzima Q in organism.

Carenta

Simptomele de deficienta de coenzima Q10 nu sunt bine studiate. Cu toate acestea, deficitul de acest nutrient a fost in mod clar asociat cu o varietate de probleme cardiace, inclusiv aritmii, angina pectorala si hipertensiune arteriala. Probleme in reglarea zaharului din sange, de asemenea, au fost corelate cu deficitul de coenzima Q 10, la fel si ulcerul gastric.

Sursa: www.ghidnutritie.ro