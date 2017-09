Semnificatiile zilei de 15 septembrie

In 1830 se inaugureza prima cale ferata din lume, in Anglia, pe ruta Liverpool – Manchester.

In 1831 circula, pentru prima oara, in New Jersey, locomotiva John Bull, cea mai veche locomotiva cu abur din lume, inca in functiune.

In 1890 debuteaza amplele lucrari de regularizare a cursului Dunarii la Portile de Fier.

In 1905 are loc o demonstratie la Budapesta, la care participa peste 100.000 de personae care doreau introducerea votului universal, moment la care, in Ungaria, avea drept de vot doar 5% dintre cetateni.

In 1935 Adolf Hitler anunta interzicerea casatoriilor intre evrei si non-evrei si transfomarea Svasticii in drapel national al Imperiului German in locul steagului negru-rosu-auriu.

In 2005 este marcata seara de vis a fotbalului românesc: Steaua Bucuresti invinge cu 3-0 pe Valerenga, Dinamo Bucuresti, cu 5-1, pe Everton Liverpool si Rapid Bucuresti face 1-1 cu Feyenoord.

In 1890 se naste Agatha Christie, scriitoare britanica; in 1894, Jean Renoir – regizor francez de film; in 1927, Farâmita Lambru – lautar român; in 1946, Tommy Lee Jones – actor american, iar in 1984, Printul Henry de Wales – al doilea fiu al Printului Charles de Wales.

In 1922 moare Stefan Hepites, fizician si meteorolog român, membru si vicepresedinte al Academiei Române; iin 1936, Rudolf Eucken – filozof german, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1908; in 1995, Pavel Alaszu – pictor si grafician român; in 2009, Nicu Constantin – actor român de teatru si film, iar in 2014, Nicolae Romanov – Print al Rusiei.