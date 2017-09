Semnificatiile zilei de 14 septembrie

Astazi in România se sarbatoreste Ziua Inginerului si Ziua Muntelui.

Ziua Inginerului Român este marcata in anul 2000. Profesia de inginer are o veche traditie in tara noastra, primul Corp Tehnic Român fiind infiintat la 15 iunie 1894.

In 1876 se infiinteaza “Societatea de Ingineri si Arhitecti” iar in 1873 apar publicatiile “Inginerul” si “Jurnalul Politehnic”.

In 1881 ia fiinta prima societate durabila a inginerilor, Societatea Politehnica, in prezenta regelui Carol l, cu ocazia inaugurarii primei cai ferate pe ruta Buzau-Marasesti, proiectata si realizata in intregime de ingineri români.

In 1918 este infiintata, la Iasi, Asociatia Generala a Inginerilor din România – AGIR – reinfiintata dupa decembrie 1989. Ziua de astazi marcheaza si punerea in functiune a primei locomotive cu aburi din Romania, in 1872 la Resita, ca urmarea a muncii sustinute a inginerilor. Ziua Muntelui, serbata prima data in 2002, reprezinta un moment al dialogului constructiv despre problemele grave ale zonelor muntoase, dar si despre avantajele prezentate de ele – oportunitatile turistice, mediul sanatos.

Karl Blodig este un alpinist austriac, de profesie optician si jurnalist, care a ramas in istorie drept primul om din lume care a urcat toate cele 60 de varfuri de peste 4.000 de metri din Alpi si a practicat aceasta pasiune pana la varsta de 70 de ani. “Lumea muntilor trebuie iubita ca un intreg”, spunea el, “cu ochii larg deschisi si cu sufletul sensibil, sa intelegem animale si plante, stanca si albastrul cerului, lumina si culoarea. Intr-un cuvant – natura”. Muntele reprezinta nenumarate oportunitatti turistice, un mediu sanatos pentru trup si suflet, “muntele e intelepciune, adevar si frumusete” – dupa cum plastic il descria Goethe.

In 1895 este inaugurat podul de peste Dunare intre Fetesti si Cernavoda – proiectat si construit de inginerul Anghel Saligny – la acea vreme cel mai lung pod (4.088 m) din Europa Continentala si al treilea pod din lume. In 1908 ia fiinta compania “General Motors”, in Detroit, Michigan.

In 1928 se inaugureaza “Crucea Eroilor” de pe Varful Caraiman, Muntii Bucegi, monument inchinat eroilor ceferisti cazuti in timpul Primului Razboi Mondial, construit din initiativa reginei Maria.

In 1960 se constituie “Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol” – OPEC – cu sediul la Viena, din care, in prezent, fac parte 11 state. In 2003 Estonia organizeaza un referendum pe tema aderarii la UE, 66,9% votand favorabil.

In 1849 se naste Ivan Pavlov, fiziolog rus, laureat al Premiului Nobel pentru Medicina in 1904; in 1924, Iosif Conta – dirijor si profesor român; in 1930, Mihai Fotino – actor român; in 1947, Dida Dragan – interpreta româna de muzica usoara; in 1970, Zoltan Teszari – om de afaceri român, fondatorul companiei RCS&RDS, iar in 1974, Narcisa Lecusanu – handbalista româna.

In 1321 moare Dante Alighieri, dramaturg italian; in 1966, Nikolai Cerkasov – actor rus de teatru si film; in 1982, Grace Kelly – actrita americana, printesa de Monaco; in 1993, Geo Bogza – poet, prozator si ziarist român; in 2008, Stefan Iordache – actor român de teatru si film; in 2009, Patrick Swayze – actor american, dansator si compozitor, iar in 2015, Corneliu Vadim Tudor – scriitor, jurnalist si politician român.