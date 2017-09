Vodafone România lansează o nouă versiune a aplicației My Vodafone, prin intermediul căreia utilizatorii își pot gestiona, într-o manieră simplă și rapidă, abonamentul sau cartela preplătită. Designul modern și intuitiv facilitează accesarea opțiunilor de verificare a costurilor, de plată a facturilor sau de reîncărcare a unei cartele preplătite. My Vodafone poate fi utilizată gratuit atât în țară, cât și în străinătate, deoarece traficul de date necesar accesării aplicației nu este tarifat.

Noua versiune a aplicației permite clienților Vodafone România să își activeze și dezactiveze extraopțiuni, precum și să acceseze lista detaliată a apelurilor efectuate, statisticile referitoare la SMS-urile trimise și traficul de internet consumat. Totodată, aplicația My Vodafone permite accesarea istoricului ultimelor șase facturi, precum și istoricul reîncărcărilor.

Pe lângă transparența și controlul asupra informațiilor contului, utilizatorii My Vodafone au acces la o serie de beneficii și oferte atractive. Spre exemplu, în fiecare zi de luni, clienții Vodafone România primesc reduceri exclusive pentru terminale și pentru pachete de servicii, atât abonamente, cât și cartele preplătite. Spre exemplu, un utilizator al unei cartele preplătite care reîncarcă cu minimum de 6 euro primește până la 5000MB trafic de date bonus în funcție de valoarea reîncărcată. Pe lângă acestea, utilizatorii beneficiază de reduceri la o gamă variată de produse și servicii, precum produse electrocasnice și IT, călătorii, timp liber, îmbrăcăminte, încălțăminte, servicii medicale etc. Ofertele sunt actualizate în fiecare lună pentru a acoperi cât mai multe tipuri de nevoi ale clienților Vodafone România.

Clienții care vor descărca și instala noua versiune a aplicației își vor putea activa gratuit un bonus de 10GB de date disponibil până la 30 septembrie 2017. My Vodafone este disponibilă gratuit pentru dispozitivele iOS și Android.

