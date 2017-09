Semnificatiile zilei de 12 septembrie

In 1609 exploratorul englez Henry Hudson incepe sa exploreze raul Hudson, punand bazele colonizarii olandeze a regiunii actualului stat New York.

In 1878 este ridicat obeliscul egiptean numit “Acul Cleopatrei”, la Londra, pe malul Tamisei, un cadou facut Angliei in 1819 de Mohamed Ali, viceregele Egiptului, cu conditia ca englezii sa se ocupe de transportul acestuia.

In 1919 se infiinteaza Universitatea Regele Ferdinand din Cluj, prin Decret regal, avandu-l ca prim rector pe Sextil Puscariu.

In 1920 la Jocurile Olimpice de vara de la Anvers, se foloseste pentru prima data steagul olimpic cu cinci inele Olympic rings with white rims.svg.

In 1940 sunt descoperite picturi rupestre preistorice in pestera de la Lascaux, Franta.

In 1958 americanul Jack Kilby prezinta primul circuit integrat din lume.

In 2013 Voyager 1 devine primul obiect spatial creat de om care ajunge in afara sistemului solar.

In 1882 se naste Ion Agârbiceanu, scriitor român, membru al Academiei Române; in 1897, Irène Joliot-Curie – fizician si chimist, laureata a Premiului Nobel pentru Chimie in 1935; in 1913, Eiji Toyoda – industrias si om de afaceri japonez, fondatorul firmei de automobile „Toyota Motor Company Limited”; in 1940, Linda Gray – actrita americana, iar in 1973, Paul Walker – actor si producator american.

In 1919 moare Leonid Andreev, dramaturg, nuvelist si fotograf rus; in 1981, Eugenio Montale – poet si jurnalist, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1975; 1992, Anthony Perkins – actor american, iar 2003, Johnny Cash – cantaret-compozitor american, chitarist si actor.