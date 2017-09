Nasterea Maicii Domnului este praznuita de catre Biserica Ortodoxa la data de 8 septembrie a fiecarui an. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor si sub numele de Sfanta Maria Mica. Tot la aceeasi data sarbatoreste si Biserica Catolica Nasterea Maicii Domnului.

In ciuda faptului ca in Noul Testament nu este relatat acest eveniment, Nasterea Maicii Domnului apare in Protoevanghelia lui Iacov, carte scrisa in anul 145 si unde se relateaza originea si copilaria Fecioarei Maria. Conform Protoevangheliei lui Iacov, Maria era de descendenta imparateasca si preoteasca: tatal ei Ioachim era urmas al regelui David, pe cand mama ei, Ana era fiica preotului Matthan.

De asemenea, Nasterea Maicii Domnului reprezinta prima mare sarbatoare a unui nou an calendaricesc, avand in vedere ca acesta incepe cu data de 1 septembrie.