Semnificatiile zilei de 4 septembrie

In 1919 se infiinteaza, la Bucuresti, “Societatea Opera – artistii asociati” – nucleul Operei Române de mai tarziu.

In 1958 are loc, la Bucuresti, prima editie a “Festivalului International George Enescu”.

In 1972 inotatorul american Mark Spitz devene primul olimpic care castiga 7 medalii de aur la o singura Olimpiada, la editia de vara de la München.

In 1974 are loc, la Bucuresti, al III-lea Congres International de Studii Sud-Est Europene.

In 1991 presedintele Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, recunoaste independenta celor trei state baltice: Estonia, Letonia si Lituania.

In 1998 este infiintata compania Google, de catre Larry Page si Serghei Brin, cu scopul de a promova motorul de cautare pe care l-au dezvoltat ca proiect de cercetare la Universitatea Stanford.

In 2000 prima locomotiva “Sageata albastra” iese de pe poarta fabricii de la Zhuzhou, R.P.Chineza.

In 1904 se naste Radu Codreanu, biolog si citolog român, membru al Academiei Române; in 1913, Stanford Moore – chimist american, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie in 1972; in 1981, Beyoncé Knowles – cantareata de R&B si actrita americana, iar in 1990, Olha Harlan – scrimera ucraineana.

In 1959 moare Iuliu Hatieganu, medic român; in 1963, Robert Schuman – om de stat francez, considerat unul dinntre fondatorii Uniunii Europene; in 1968, Victor Iliu – regizor, artist emerit, unul dintre maestrii cinematografiei românesti; in 1992, Dan Deșliu – poet român; in 2002, Cornel Vulpe – actor român, iar in 2006, Steve Irwin – personalitate a televiziunii australiene, ecologist si proprietar de gradina zoologica.