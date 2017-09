Semnificatiile zilei de 2 septembrie

In 1666 izbucneste Marele Incendiu din Londra, care distruge intregul oras in timpul celor 4 zile, inclusiv Catedrala Sfântul Paul, iar in memoria victimelor va fi ridicata o statuie situata in centrul Londrei.

In 1752 calendarul iulian este inlocuit cu calendarul gregorian in Marea Britanie si in coloniile sale, diferenta de 11 zile dintre cele doua calendare fiind rectificata prin faptul ca urmatoarea zi, 3 septembrie, va fi fost datata 14 septembrie.

In 1848 are loc a treia Adunare Nationala de la Blaj, cu peste 60 000 de participanti, care declara ca nu recunoaste „uniunea” Transilvaniei cu Ungaria si reafirma revendicarile taranimii iobage, formandu-se Oastea Populara sub conducerea lui Avram Iancu.

In 1945 i-a sfarsit cel de-Al Doilea Razboi Mondial odata cu semnarea actului privind capitularea necondiționata a Japoniei.

In 1958 este inaugurat Muzeul “George Enescu” din Bucuresti.

In 1995 se deschide Muzeul „Rock and Roll of Fame”, la Cleveland, statul Ohio, inchinat celor mai influenti cantareti si producatori de muzica rock.

In 2002 specialistii Institutului Clinic Fundeni realizeaza, in premiera nationala, un transplant de maduva inntr-un caz de leucemie acute.

In 1852 se naste Paul Bourget, scriitor francez; in 1853, Wilhelm Ostwald – chimist german, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie in 1909; in 1917, Constantin Anastasatu – medic român, membru al Academiei Române; in 1955, Florenta Mihai – jucatoare româna de tenis; in 1961, Carlos Valderrama – jucator columbian de fotbal; in 1964, Keanu Reeves – actor american, iar in 1966, Salma Hayek – actrita mexicana.

In 1910 moare Henri Rousseau, pictor francez;in 1922, Henry Lawson – novelist si poet australian; in 1937, Pierre de Coubertin – filozof, istoric si sociolog francez; in 2002, Rodica Ojog-Brasoveanu – scriitoare româna, iar in 2005, Alexandru Paleologu – scriitor, membru al Academiei Române.