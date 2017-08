Semnificatiile zilei de 31 august

Astazi, in Republica Moldova, este celebrata “Limba Noastra cea Română” sau „Ziua Limbii Române”.

Sarbatoarea a fost adoptata in 1990, la un an de la dobandirea independentei tarii si revenirea la grafia latina prin adoptarea ca „Limba de Stat” a Republicii Moldova a limbii moldovenesti – gasita identica cu cea româna. Sarbatoarea este marcata, in principal, prin manifestari patriotice: poezie, cantec si joc traditionale românesti, vechi traditii populare si momente istorice.

In 1895 contele german Ferdinand von Zeppelin patenteaza Zeppelinul – balonul navigabil.

In 1897 Thomas Edison obtiune patentul pentru inventarea kinetoscopului – un stramos al proiectorului cinematografic.

In 1963 este inaugurat „telefonului rosu” – legatura telefonica directa dintre presedintii american si sovietic.

In 1997 Printesa Diana, prietenul sau Dodi Fayed si soferul Henri Paul mor intr-un accident de masina la Paris.

In 2006 faimoasa pictura a lui Edvard Munch, Tipatul, versiunea executata in 1910 in tempera pe carton si furata in 2004 de la muzeul Munch, este recuperata de politia norvegiana.

In 1870 se naste Maria Montessori, medic si pedagog italian; in 1927, Dan Desliu – poet român; in 1928, James Coburn – actor american; in 1949, Richard Gere – actor american; in 1961, Ioan Gyuri Pascu – actor, muzician si scriitor român, iar in 1977, Jeff Hardy – wrestler profesionist.

In 1867 moare Charles Baudelaire, poet, estetician, critic literar si de arta francez; in 1963, Georges Braque – pictor francez, fondator – alaturi de Pablo Picasso – al cubismului; in 1973, John Ford – regizor american, iar in 2012, Constanța Buzea – poeta româna.