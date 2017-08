Horoscopul saptamanii 28 august – 2 septembrie 2017

BERBEC

Dragoste – Este o perioda in care preferati sa fiti singuri si sa va ocupati doar de voi insiva. Deloc gresit, avand in vedere ca nu treceti printr-o pasa foarte buna din punct de vedere emotional.

Bani – Faceti ceva mai multe cheltuieli decat ar fi trebuit si va puteti trezi in situatia in care banii nu va mai ajung pentru necesitati. Un pic de echilibru si cateva liste cu cheltuielile obligatorii pot fi de ajutor.

Munca – Munca trece pe locul doi in aceasta saptamana, pentru ca starea de spirit ciudata pe care o aveti va face sa fiti mai degraba visatoar.

TAUR

Dragoste – N-ar strica deloc sa va indreptati atentia spre cei dragi, chiar daca nu este neaparat vorba despre partenerii de viata. Cineva apropiat are nevoie de voi si nu stie foarte bine cum sa va transmita asta.

Bani – Treceti printr-o perioada echilibrata si nimic nu va poate schimba planurile. Stiti foarte bine cum sa va impartiti venitul si cheltuielile si sunteti mandri de cum decurg planurile voastre financiare.

Munca – E vacanta si asta se resimte si la locul de munca. Colegii sunt plecati in concediu si totul pare sa fie linistit, cu exceptia faptului ca acum aveti ceva mai multe proiecte pe cap decat in mod obisnuit.

GEMENI

Dragoste – Puneti la cale un plan de a va petrece timp in compania persoanei iubite. Simtiti ca v-ati cam neglijat partenerul si ca a a venit momentul sa ii rasplatiti rabdarea pe care a avut-o in ultima perioada.

Bani – Nu stati niciodata suficient de bine la acest capitol si mereu se iveste o cheltuiala pe care nu o aveati pe lista. Tocmai de aceea, in ciuda surprizelor neplacute care pot sa apara, nu este o saptamana dintre cele rele.

Munca – Este cat se poate de evident ca jobul pe care il aveti va extenueaza si nu prea va mai lasa timp si pentru altceva, dupa el. Incepeti insa sa va respectati programul de lucru si sa acordati interes si celor dragi.

RAC

Dragoste – Ai nevoie sa iti iei gandul de la celelalte aspecte ale vietii tale care nu par sa mearga foarte bine, asa ca timpul petrecut in compania iubitului sau a sotului devine cel mai important si se transforma in acel lucru catre care iti indrepti toata energia.

Bani – Saptamana aceasta iti faci un cadou, incepi sa te ocupi de acel hobby nou pe care il ai sau pur si simplu faci cateva cumparaturi menite sa te faca sa te simti mai bine. Se anunta cheltuieli „terapeutice”, insa trebuie sa fie echilibrate.

Munca – Cateva intamplari de la locul de munca te fac sa simti ca ar fi mai mult decat binevenit un concediu sau macar cateva zile libere. Asa ca e posibil sa prelungesti weekendul care vine cu o zi sau doua pentru a te ocupa mai mult de viata personala.

LEU

Dragoste – Ai tendinta sa dai vina pe persoanele apropiate pentru greseli care apartin mai degraba mai multor persoane. Incearca sa nu faci acuzatii pe care nu le poti sustine cu argumente, ai putea supara pe cineva important pentru tine.

Bani – Primesti o veste buna la capitolul financiar si simti ca era si timpul sa se intample asta. O prima, o marire de salariu sau un bonus isi poate face simtita prezenta.

Munca – Iti pui imaginatia la contributie si reusesti sa inchei cateva mici proiecte la care lucrai de mult timp. Asta te face sa te simti bine in pielea ta si te umple de energie spre finalul saptamanii.

FECIOARA

Dragoste – Simti ca te lovesti de tot felul de piedici atunci cand incepi sa comunici cu persoana iubita, insa ti-ai propus ca saptamana aceasta sa nu mai evitati subiectele care va dau batai de cap de ceva timp.

Bani – Ai o multime de planuri cu economiile pe care le-ai strans in ultima perioada si pentru ca nu s-a facut timpul potrivit, nu accepti deloc sa te abati de la planurile tale zilnice, daca asta inseamna o cheltuiala oricat de mica. Esti mai mult decat precauta.

Munca – Ai o multime de idei noi despre organizarea echipei in care lucrezi, insa nu esti un as atunci cand vine vorba sa iti spui parerile. Ai grija sa nu pari agresiva, pentru ca asta ii va face pe ceilalti sa nu te mai asculte cu tot interesul.

BALANTA

Dragoste – Aveti de luat o decizie in cuplu, pe care o tot amani spre sfarsitul saptamanii. Pare sa fie ceva important, asa ca nu iti ramane decat sa iti aduni tot curajul si sa deschizi subiectul care va deranjeaza pe amandoi.

Bani – Iti este greu sa rezisit unei ispite, asa ca te lasi dusa de val in momentul in care o prietena buna te roaga sa o insotesti la cumparaturi. Nu poti fi doar o sfatuitoare, asa ca ajungi in situatia de a cheltui ceva din pusculita pe care o pastrai pentru viitor.

Munca – Ai o multime de idei bune, care par sa fie apreciate de sefii tai, insa trebuie sa iti indrepti atentia spre colegi si sa ii faci sa simta ca au si ei un cuvant de spus in ceea ce priveste deciziile care afecteaza intreaga echipa.

SCORPION

Dragoste – Au loc unele schimbari in sectorul amoros, iar asta se datoreaza faptului ca sunteti mult mai deschise spre a cunoaste oameni noi si spre a lega relatii, chiar daca sunt doar unele timide, la inceput.

Bani – Pot aparea sume noi de bani…insa unii pe care trebuie sa ii dati. Pusculita nu arata prea bine si se anunta cheltuieli care va pot da putin peste cap planurile.

Munca – La serviciu totul pare sa fie extrem de calm si linistit, iar vechile conflicte dintre colegi par sa se fi stins acum. Ceea ce este perfect, deja devenea obositor pentru voi.

SAGETATOR

Dragoste – Partenerul de viata va poate pregati o surpriza sau isi doreste sa faceti impreuna ceva ce pe tine nu incanta foarte tare. Aveti mare grija cum ii transmiteti asta, pentru ca ii puteti rani sentimentele.

Bani – Cum vin, asa se duc. Este cat se poate de clar ca nu planuiti sa va abtineti de la nimic, ba chiar sunteti mai mult decat dispuse sa va oferiti toate rasfaturile care apar in calea voastra.

Munca – Fie sunteti in vacanta, fie la joburile voastre totul pare un lung concediu, pentru ca perioada aceasta este foarte libera si relaata, iar locul de munca devine o adevarata placere.

CAPRICORN

Dragoste – Ai tendinta de a lua totul foarte personal si daca nu esti atenta, poti incepe un conflict cu cineva drag, pe care l-ai putea evita cu usurinta.

Bani – Recuperezi o suma de bani pe care ai imprumutat-o si pe care nu creadeai ca o sa o mai primesti prea curand inapoi, iar intamplarea are loc in momentul cel mai potrivit pentru tine.

Munca – Esti implicat intr-un proiect alaturi de persoane cu care nu o ai o relatie foarte buna, asa ca te straduiesti sa pari cat mai degajata si mai prietenoasa.

VARSATOR

Dragoste – Esti extrem de incarcata de emotii si nu prea te simti in cea mai buna stare. Saptamana aceasta eviti sa intri in discutii prea personale, chiar si cu cele mai apropiate persoane.

Bani – Esti pusa pe schimbari si in acelasi timp dispusa sa faci cheltuieli pe care nu le-ai face in mod normal. Garderoba ta, casa sau masina au nevoie de o improspatare.

Munca – Simti ca ultima perioada a fost foarte incarcata si ca nu ai avut randamentul pe care il asteptai de la tine insati. Nu esti deloc pregatita sa primesti reprosuri, asa ca incerci sa recuperezi cate ceva din munca de care nu esti multumita.

PESTI

Dragoste – Desi nu au loc schimbari, pentru Pesti, la acest capitol, nici nu va puteti plange de ceva. Cei aflati intr-o relatie sunteti pe un drum linistit, iar ceilalti nu vor avea inima zdruncinata prea curand.

Bani – Este o saptamana buna pentru acesti nativi, in care pare ca astrele s-au aliniat si ii ajuta sa mai recupereze din economiile pe care le-au tot cheltuit.

Munca -Pestii primesc o veste buna inca de la inceputul saptamanii, legata de locul de munca. Fie este vorba de o rasplata a muncii lor, in bani, fie despre un proiect nou care le va rotunji veniturile.