Semnificatiile zilei de 28 august

In 1565 este intemeiat cel mai vechi oras din SUA, orasul St. Augustine, in Florida.

In 1922 este difuzata prima reclama de radio de catre postul „WEAF”, din New York.

In 1941 in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, peste 600.000 de germani sunt deportati de catre Stalin in Siberia si Kazahstan.

In 1963 Martin Luther King, Jr. tine discursul “I Have a Dream” de pe treptele Monumentului Lincoln din Washington, DC.

In 1996 se pronunta divortul dintre Charles – Print de Wales si Diana – Printesa de Wales.

In 1749 se naste Johann Wolfgang von Goethe, poet german, ilustru ganditor si om de stiinta, una dintre cele mai de seama personalitati ale culturii universale; in 1828, Lev Tolstoi – scriitor rus; in 1899, Charles Boyer – actor francez; in 1917, Horia Lovinescu – dramaturg român; in 1927, Nicolae Herlea – bariton român, iar in 1965, Shania Twain – interpreta americana de muzica pop.

In 1917 moare Calistrat Hogas, prozator român; in 1993, Gheorghe Mocanu – pictor român, iar in 2006, Melvin Schwartz – fizician american, laureat Nobel pentru Fizica in 1988.